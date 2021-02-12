Enis Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye itirazı reddedildi
|12 Şubat 2021 16:14
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye yaptığı itirazı fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle reddetti.
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hak ihlali kararına uymuş ve hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar vermişti.
Kararın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, fezlekeye itiraz dilekçesi sunmuştu. Fezlekeye itirazı değerlendiren mahkeme, fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle, itirazın oy birliğiyle reddine karar verdi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanık avukatlarının itirazının reddine karar verilmesini talep ettiği belirtilen kararda, iddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleri ile mahkeme ve istinaf mahkemeleri tarafından yapılan yargılamalarda sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin değişkenlik gösterdiği kaydedildi. Kararda, mahkemece düzenlenen fezlekeye 3 kanun maddesinin de yazıldığı, yasal dokunulmazlığın sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği ve hukuki değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.
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