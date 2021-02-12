Erdoğan: İtibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz

AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları Kongrelerinde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Teşkilatlarımızda görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında özellikle de gençlik kollarımızda görev yapmış tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Sözlerimin hemen başında sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimize, askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun.

Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.

Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerindeki bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendi ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum. Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum."

İtibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz.

Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya kadar her alanda tarihimizin en kararlı adımlarını atıyoruz.

Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız.