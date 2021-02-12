Birlik Haber-Sen'den PTT'deki eylemlere tepki

BİRLİK-HABER-SEN'İN EYLEMLERE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

PTT ÜZERİNDEN OYUN KURMAYA ÇALIŞAN KÜRESELCİLERİ BİLİYORUZ VE HALKI UYARIYORUZ

23 Ekim 1840 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana milletimize ilkleri yaşatan kurumlarımızın başında gelen PTT A.Ş., milli değerlerimizden ve ortak hassasiyetlerimizden taviz vermeyerek, ilkeli ve kaliteli çalışma anlayışını yıllardır başarıyla sürdürmektedir.

180 yıldır verdiği kamu hizmeti ile kutsal bir görevi yerine getiren, ülkemize ve milletimize hizmeti borç bilen güzide kurumumuz PTT A.Ş., yöneticileri ve çalışanlarının, ülkemizde huzurun tesisi ve istikrarın sağlanmasına yaptığı katkılar görmezden gelinemez.

Bizler sendikalar, dernekler vs. tüzel kuruluşlar olarak, benimsediğimiz vizyonumuz ve ortaya koyduğumuz misyonumuzla birlikte hizmet kolumuzdaki kurumlarla yoğun bir iletişim halinde bulunmaktayız. Bizlerin asli görevi başta üyelerimizden oluşan hizmet kolu çalışanlarımızın emeklerinin ve alın terlerinin gözetilmesi; bunun yanında mali ve özlük haklarının da her geçen gün iyileştirilmesi yönünde güçlü duruşumuzla mücadele etmektir.

Bu düşünce ve hedeflerle çıktığımız bu yolda ve verdiğimiz mücadelede sürekli geri dönüşlerle gerek teşkilatımızı gerekse hizmet kolu çalışanlarımızı mutlu etmek için çaba sarf etmekteyiz. Son dönemde Birlik Haber-Sen olarak Danıştay 12. Dairesinde açtığımız ve kazandığımız İHS'li personelin disiplin cezaları kapsamında ücret artışlarından yararlanamama ve Mali Sorumluluk Tazminatı konulu davalarımız ve daha bir çok konu söylemlerimizin tasdiki niteliğindedir. Bu gibi konular çalışanlar için elzem olduğu kadar bizler içinde önem arz etmekte ve bunun sonucunda gelişen talepler, açılan davalar, elde edilen sonuçlar PTT A.Ş. ile ilişkilerimizi de hassaslaştırmaktadır.

Bunlarla birlikte az önceki paylaştığımız tavrın ve duruşun tam tersine ortak görüş ve çalışmalarla ortaya konulan kazanımlar da yadsınamaz. Özellikle Pandemi sürecinde büyük özveriyle can siperane çalışan PTT A.Ş. personeli tüm ülkemizce takdir edilmiş ve şükran sunulmuştur. Personelin bu çalışmalarının karşılığı olarak Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş. yöneticilerinin desteğiyle çalışanlara 2000 TL ek ödeme verilmiştir. Yine yakın zamanda Sağlık Bakanlığı nezdinde başlattığımız PTT personeline aşılamada öncelik verilmesi sürecine, PTT A.Ş.'nin desteği ile kurum çalışanlarına aşı çalışmalarında öncelik tanınmıştır. Bu gibi kazanımlar da göstermiştir ki çalışanların menfaatleri doğrultusundaki mücadelemizin yanında ortak girişimlerle de önemli sonuçlar elde edilmektedir.

Ancak son dönemde yaşanan bazı olaylar, PTT A.Ş.'de yapılan eylemler üzerinden yürütülen algı oyunları hepimizi hayrete düşürmektedir. Yaşadıkları mağduriyet çerçevesinde eylem yapan kişilerin, ortaya koydukları mücadele en doğal haklarıdır. Hak kaybı yaşayan her kişiye sonuna kadar destek olduk ve bunu kendimize ilke edindik. Ancak yaptığımız gözlemler üzerine, bu eylemleri yapan kişilerin üzerinden bazı marjinal gruplar ve kişiler, olayları farklı noktalara çekip algı oluşturma gayreti içindedirler.

Bizler bu eylem ve çalışmalara kimlerin maddi destek verdiğini, hangi marjinal dergilerin, marjinal grupların temsilcilerinin bu işin içinde olduklarını ve hangi küresel yapıların fonladığı üst akılların yönetiminde yapılar olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Başta PTT A.Ş. ve yönetimini hedef alarak ülkemizde bir istikrarsızlık ortamı varmış gibi kaos ortamı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu düşünce üzerinden tüm dünyaya doğru olmayan ve istenmeyen bir görsel sunma çabası içerisindedirler; bunun yakın örneklerinden birini ise Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda da görmekte ve yaşamaktayız. Ülkemizde daha öncede örneklerini gördüğümüz tavır ve davranışları sergileyen bu kişiler ve kurumlar, insanları kullanarak sadece seviyesiz bir algı oluşturmaktan ileriye gidememektedir.

Bizlerin bu tür marjinal grupların ve kişilerin tamamen karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu tür kişi ve kuruluşların PTT A.Ş.'yi ve yönetimini yıpratmalarına izin vermeyiz/müsaade etmeyiz. Birlik Haber-Sen olarak dün nasıl 15 Temmuz gecesi bu düşünce ve çabaya geçit vermediysek, bundan sonra da bu tür düşünce ve çalışmaya geçit vermeyeceğimizi ısrarla vurguluyoruz.

Gerçekleştirilmeye çalışılan bu yıpratma faaliyetleri çocuklarımızın ve evimizin rızkını kazandığımız; ekmek teknemiz olan köklü kurumumuza büyük zararlar vermektedir. Bu marjinal kişiler ve gruplar, kurumda yaşanan sorun ve sıkıntıları bilmez, bilemezler.

Bizler inanıyoruz ki; başta üyelerimiz olmak üzere tüm PTT A.Ş. çalışanları ve hatta tüm kamu çalışanları bizlerle aynı düşünceleri paylaşacaktır. Hiç kimse ekmeğini yediği, suyunu içtiği, evini geçindirdiği bir kurumun yıpranmasını ve zarar görmesini istemeyecek, kabul etmeyecektir. Yine bu düşünceyle hiç kimsenin doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı bu güzel ülkemize zarar getirecek herhangi bir girişim ve çabanın içinde olmayacağını düşünüyoruz. Bu tür eylemler içerisinde olanlara küreselcilerin, marjinal grupların oyununa gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Tüm halkımızın da bu olaylar da yaşananlara dikkat etmelerini istiyoruz.