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HDP'li üye resmi evrakı çoğaltınca ortalık karıştı

Elazığ'ın Karakoçan ilçe belediyesinde denetim komisyonu üyesi HDP'li Ahmet Elgin, iddiaya göre belediyenin resmi evrakını bina dışına çıkararak fotokopiyle çoğalttıktan sonra geri getirip, komisyon üyelerine fırlattı. Daha sonra elindeki fotokopilerle dışarı çıkmak isteyen Elgin'e, AK Partili komisyon üyeleri engel olmak isteyince gerginlik yaşandı.
 12 Şubat 2021 16:43
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HDP'li üye resmi evrakı çoğaltınca ortalık karıştı

Karakoçan Belediyesi'nin HDP'li Bütçe Denetleme Komisyonu üyesi Ahmet Elgin, iddiaya göre belediyenin resmi evrakının olduğu dosyayı bina dışına çıkarıp fotokopiyle çoğalttıktan sonra getirip, komisyon üyelerine fırlattı. Elinde, evrak fotokopileriyle belediye dışına çıkmak isteyen Elgin'e, AK Partili komisyon üyeleri Ömer Sarıkaya ve Abdullah Kocabey merdivenlerde engel olmak istedi. İki taraf arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede, HDP'li Elgin, yere düştü. Bir süre sonra ayağa kalkan Elgin, üyelerle tartışmaya devam etti. HDP Karakoçan İlçe Başkanlığı'nın, sosyal medya hesabından Elgin'in fiziki saldırıya uğradığı iddia edilerek, olayın kınandığı ifade edildi.

Karakoçan Belediyesi'nce yapılan açıklamada da, partilerin meclisteki dağılımlarına göre AK Parti grubundan iki, HDP grubundan da bir üyenin seçilerek komisyonda görevlerine başladığı belirtilerek, "Denetim Komisyonu görevine başladığı ilk toplantısında çalışma şartlarının görüşüldüğü iki karar almış olup çalışmalarına bu kararlar ışığında başlatılmıştır. Denetim Komisyonunun aldığı 2021-2. nolu kararının 3'üncü maddesinde, belediye başkanlığımızın denetime esas her türlü evrakı, belirtilen alanda her türlü incelemeye açık (Not alma, ayrıntılı inceleme, uzman kişilerden faydalanma gibi), ancak siyasi herhangi bir propagandaya imkan verilmemesi amacıyla ve ayrıca yasalara aykırılığından resmi mühürlü belgelerinin fotokopi, mobil cihazlar ile fotoğraf çekilmesi gibi her türlü çoğaltılmaya izin verilmemiştir" denildi.

'TÜM KARARLARI ÇİĞNEYEREK BELGELERİ ÇOĞALTMIŞ'

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Denetim komisyonu üyelerimizin imza altına aldıkları bu kararlara rağmen HDP grubu üyesi tarafından ısrarla resmi mühürlü belgelerin kendisi tarafından zorla alınarak çalışma alanı ve belediye sınırları dışına çıkartıldığı tespit edilmiş olup kamera görüntüleri ile bu durum ispatlanmaktadır.

HDP'li meclis üyesi tüm kararları çiğneyerek belgeleri çoğaltmış, tekrardan belediyemize gelerek komisyon üyelerimize aldığı dosyanın aslını fırlatmış elinde fotokopilerle belediyemizden çıkarken, diğer komisyon üyelerimiz tarafından merdivende tutulmuş ve elindeki kopyalar çekilmek suretiyle alınmıştır. Yaşanan bu istenmeyen hadise esnasında HDP'li üye ayağı kayarak yere düşmüştür. Kamera görüntülerinden de görüleceği üzerine asla ve asla fiziki bir vurma söz konusu değildir.

Bizler, bu şık olmayan olayı büyütmeden aralarında halledip helallik alınarak bitmesini beklerken, yaşanan hadiseden bir gün sonra adeta düğmeye basılmış bir emirle arkadaşlarımız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve kendi partilerinde yaptıkları bir basın açıklamasıyla bizleri hedef gösterip sosyal medya üzerinde karalama kampanyası başlatmışlardır."
DHA
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