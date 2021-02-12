Gara'da şehit olan 3 bordo bereli asker son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerin cenazesi defnedildi.
|12 Şubat 2021 17:05
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerin cenazesi defnedildi.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitler Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirildi.
Öz geçmişlerinin okunmasının ardından cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Saygı duruşu ve atışının yapıldığı cenaze töreninde, şehitlerin tabutları üzerindeki Türk bayrakları ailelerine teslim edildi.
Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın cenazesi ise Sincan Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.
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