Tapu'da, unvan değişikliği sonrasında tüm yedeklerin ataması yapıldı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tekniker unvanı için yapılan unvan değişikliği sınavında, yedek olarak ilan edilen 133 adayın atamasını boş kadrolara yaptı
|12 Şubat 2021 17:16
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, tekniker unvanı için yapılan unvan değişikliği sınavında, 190 asil aday ve 133 yedek aday ilan edilmiştir.
Sınav sonrasında, 25/12/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 250 adet tekniker kadro ihdası yapıldı.
Genel Müdürlük, boş tekniker kadrosu ihdası nedeniyle, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan tüm yedek adayların atamasını yaptığını duyurdu
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