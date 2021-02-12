'Krize girdim' deyip sürücülerin kabusu olan sevgililer tutuklandı
|12 Şubat 2021 17:24
|+Aa- Yazdır
Antalya'da 'krize girdim' yalanıyla durdurduğu otomobillere binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasp eden kadın ve ona gözcülük yapan erkek arkadaşı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 9 Şubat Salı günü 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeliha Ö. ismindeki genç bir kadın, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde giden R.A. ve daha sonra diğer sürücü V.V.'yi 'krize girdim' diyerek durdurdu ve ardından otomobillerine bindi. Sürücülerin verdiği 5'er TL'yi yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak sürücülerden daha fazla para vermelerini söyledi. Sürücüler üzerlerindeki paraları genç kadına verirken, Z.Ö.'nün erkek arkadaşı Gürsel G. de genç kadına gözcülük yaptı. İki sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldiklerinde şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçen iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren sevgililer, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Tacizci sahte hoca'nın tahliyesine karar verildi
13 Şubat 2021 17:47
|Boğaziçi protestoları sonrası tutuklanan 2 öğrenci serbest
13 Şubat 2021 16:46
|Adliye yazı işleri müdürü zimmetten tutuklandı
12 Şubat 2021 19:55
|16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
11 Şubat 2021 17:42
|Çalışanını silahla tehdit eden banka müdürüne 5 yıl hapis istemi
11 Şubat 2021 16:59
|İndirim yapmayan dönerciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
11 Şubat 2021 16:06
|Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi
10 Şubat 2021 19:25
|Berhan Şimşek 'militan' sözleri için savcılıkta ifade verdi
10 Şubat 2021 17:46
|İlker Başbuğ 'darbe iması' soruşturmasında ifade verdi
10 Şubat 2021 16:58
|Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren kişi tutuklandı
10 Şubat 2021 16:54