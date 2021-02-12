Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırdı
Sivas'ta telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir vatandaşa adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli şahıs 120 bin lira dolandırdı.
|12 Şubat 2021 17:29
|+Aa- Yazdır
Sivas Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcı kendisi polis olarak tanıttı. Ardından, ağına düşürdüğü vatandaşa adının FETÖ/PYD terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi.
Daha sonra şüpheli şahıs vatandaşa verdiği hesap numarasına 120 bin lira atmasına belirtti. 120 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran vatandaş dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsın parayı bir başka şüpheliye ait hesap üzerinden uluslararası sisteme gönderdiğini tespit etti. Paraya bloke konulamazken polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34