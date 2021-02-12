1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli, fikri mülkiyet hakkını Devlete devretti

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devretti
 12 Şubat 2021 17:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi.

Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.

ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti. Bu, takdirin ötesinde, ben kendisine bir alkış istiyorum. Hiçbir şahsi kaygısı olmadan, kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi. Şu anda BioNTech'in Almanya'da yürüttüğü çalışmalar bir Türk'ün yaptığı çalışmalar. Fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak kaydıyla Forbes'in ilk 500 zengin sıralamasını değiştiren bir yapı oluştu. Serveti 5,2 milyar avroya ulaştı."

Kayseri'deki tıp fakültesi öğrenci sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Yıldız, Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ile görüştüklerini aktardı.

- "Üçüncü tıp fakültesini kazandırmak için gayret gösteriyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesindeki doktorların bir kısmının kadrosunun Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bir kısmının da Sağlık Bakanlığında olduğu bilgisini paylaşan Yıldız, şöyle konuştu:

"Tıp fakültesinin kurulması bir üniversite bünyesinde oluyor. Kayseri'ye yeni tıp fakültesinin kurulması hangi yolla olursa olsun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde de kurulabilir, Kayseri'deki mevcut bir üniversite üzerinden de olabilir. Erciyes Üniversitesinin tıp fakültesi var, Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesinin tıp fakültesi kuruldu. Kayseri Üniversitesi bünyesinde bu kurulabilir. Önemli olan burada tıp fakültesi öğrencisi sayısının artırılmasıdır. Erciyes Üniversitesini görüyoruz, Türkiye'ye hizmet eden birçok doktoru yetiştirdi. Bu, Kayseri adına bir zenginliktir. Konuyu yakından takip edeceğiz. YÖK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kayseri'ye vakıf artı kamu olmak üzere üçüncü tıp fakültesini kazandırmak için hep beraber gayret gösteriyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46		 Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42		 Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55		 Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37		 Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51		 Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 1
Mastercard 1
tenakuz 1
kırıkkale 1
konudan konuya atlamak 6
küs kalamamak 1
İkilemek 1
hemfikir 2
çay 2
orak 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam