Yerli aşıyı geliştiren Prof. Özdarendeli, fikri mülkiyet hakkını Devlete devretti

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi.

Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.

ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti. Bu, takdirin ötesinde, ben kendisine bir alkış istiyorum. Hiçbir şahsi kaygısı olmadan, kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi. Şu anda BioNTech'in Almanya'da yürüttüğü çalışmalar bir Türk'ün yaptığı çalışmalar. Fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak kaydıyla Forbes'in ilk 500 zengin sıralamasını değiştiren bir yapı oluştu. Serveti 5,2 milyar avroya ulaştı."

Kayseri'deki tıp fakültesi öğrenci sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Yıldız, Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ile görüştüklerini aktardı.

- "Üçüncü tıp fakültesini kazandırmak için gayret gösteriyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesindeki doktorların bir kısmının kadrosunun Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bir kısmının da Sağlık Bakanlığında olduğu bilgisini paylaşan Yıldız, şöyle konuştu:

"Tıp fakültesinin kurulması bir üniversite bünyesinde oluyor. Kayseri'ye yeni tıp fakültesinin kurulması hangi yolla olursa olsun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde de kurulabilir, Kayseri'deki mevcut bir üniversite üzerinden de olabilir. Erciyes Üniversitesinin tıp fakültesi var, Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesinin tıp fakültesi kuruldu. Kayseri Üniversitesi bünyesinde bu kurulabilir. Önemli olan burada tıp fakültesi öğrencisi sayısının artırılmasıdır. Erciyes Üniversitesini görüyoruz, Türkiye'ye hizmet eden birçok doktoru yetiştirdi. Bu, Kayseri adına bir zenginliktir. Konuyu yakından takip edeceğiz. YÖK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kayseri'ye vakıf artı kamu olmak üzere üçüncü tıp fakültesini kazandırmak için hep beraber gayret gösteriyoruz."