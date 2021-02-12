Esenyurt'taki silahlı kavgada istirahatli polis memuru yaralandı
|12 Şubat 2021 17:49
|+Aa- Yazdır
Esenyurt Sanayi Sitesi'nde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Özel Hareket ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerden biri ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar yanlarında getirdikleri silahla birbirilerine ateş etti. O sırada olay yerinde bulunan görev istirahatli polis memuru Yaşar A., kavgaya karışan tarafların silahından çıkan kurşunla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralı polis memuru böyle yardım istedi
Yaralı polis memuru yerde yardım beklerken, şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip güvenlik önlemi alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı polis memuru Yaşar A.'ya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüphelilerden biri gözaltına alındı
Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34