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Bakan Varank: Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumun talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumun talebi. Amasız, fakatsız bir şekilde yeni ve sivil anayasa iradesini tüm partilerden görmek istiyoruz"
 12 Şubat 2021 18:07
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Bakan Varank: Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumun talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere hitaben, "Biz çalışmalara başladık ama uzaya gidecek ve Türkiye'nin adını uzaya yazdıracak olanlar sizlersiniz. Gökyüzüne en çok yakışan bayrağı, ay-yıldızlı al bayrağı uzayda taşıyacak sizlersiniz." dedi.

Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı gençlerin 2053'ün, 2071'in gerçek sahipleri, o günleri görecek ve ihya edecek kadrolar olduğunu söyledi.

AK Parti'de siyaset yapmanın diğer partilerde siyaset yapmaktan çok farklı olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu parti; dertlilerin, çalışkanların, üretenlerin, vizyon ortaya koyanların, bir işi tuttu mu peşini bırakmayanların partisidir. Bu parti; kapalı kapılar ardında alınan kararlara, masa başında kurgulanan senaryolara, puslu havaları fırsat bilenlerin tehditlerine karşı milletin değerlerini yüceltmek uğruna her türlü fedakarlığı yapanların, korkmadan, çekinmeden, yese kapılmadan dimdik ayakta duranların partisidir."

Varank, son 10 yılda yaşanan 7 Şubat MİT Krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, çukur terörü, 15 Temmuz hain darbe girişimi, yaptırımlar ve ekonomik saldırılardan bahsederek, gençlerin tüm bu süreçte davalarının, liderlerinin ve partilerinin arkasında durduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde; sanayiden teknolojiye, bilimden tarıma, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan turizme kadar tüm alanlarda Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını kaydeden Varank, şu açıklamalarda bulundu:

"Hızlı trenlerden Marmaray'a, köprülerden duble yollara, dünyanın en büyük havalimanlarını, şehir hastanelerini, tünellerini daha nice hizmetleri ülkemize kazandırdık. İşte savunma sanayisinde, adeta bir mucizeyi gerçeğe dönüştürdük. Bugün Türkiye için; oyunu değiştiren ülke diye manşetler atıyorlar. İşte bunu Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi ile başardık. İnşallah bu vizyon sayesinde ülkemizi tüm kritik teknolojilerin üreticisi haline getireceğiz. Doğru zamanda, doğru yatırımı, doğru şekilde yapacağız."

- "Ay-yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıyacak sizlersiniz"

Bakan Varank, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojilerinde dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğundan, yerli ve milli otomobil TOGG'dan ve Milli Uzay Programı'ndan bahsetti.

Varank, "Biz çalışmalara başladık ama uzaya gidecek ve Türkiye'nin adını uzaya yazdıracak olanlar sizlersiniz. Gökyüzüne en çok yakışan bayrağı, ay-yıldızlı al bayrağı uzayda taşıyacak sizlersiniz. Tabii siz yerli otomobil de yapsanız, İHA-SİHA da yapsanız, uzay hedefi de açıklasanız birileri çamur atmaktan vazgeçmiyor." diye konuştu.

Türkiye'de son 2 yılda açılan büyük tesisleri anlatan Varank, şu bilgileri verdi:

"Son 2 yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını,Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini törenle açtık. Ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Orta Doğu ve doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim fabrikasının, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin de temellerini törenle biz attık. Bunun gibi yüzlerce yeni tesis son 2 yılda açıldı ya da temeli atıldı."

- "Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumun ortak talebi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul'un şu anda adeta bir fetret dönemi yaşadığını belirterek, "Bunda bizim hatalarımız elbette olmuştur. Vakithatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakma vaktidir. Seçimlerin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. İstanbul, hizmet noktasında yerinde saymaya, hatta geriyegitmeye başladı." diye konuştu.

İstanbul'u fetret döneminden bu salondaki gençlerin kurtaracağını dile getiren Varank, kolları sıvama vakti olduğunu, 2023 ve 2024 seçimlerinin çalışmalarına bugünden itibaren başladıklarını, bu yolda, durmanın, yorulmanın, yılmanın olmayacağını söyledi.

Varank, "İnşallah ekonomi ve hukuk reformlarının yanında, Cumhurbaşkanımızın yaptığı yeni anayasa çağrısıyla birlikte çok daha güçlü bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına muhalefetten bir yanıt alınamadığını anlatan Varank, "Yeni ve sivil bir anayasa tüm toplumun talebi. Amasız, fakatsız bir şekilde yeni ve sivil anayasa iradesini tüm partilerden görmek istiyoruz." dedi.

- "Gençlerimiz birçok imkandan mahrum bırakıldı, haksızlıklara uğradı"

Bakan Varank, AK Parti hükümetleri döneminde üniversite ve öğrenci sayısında yaşanan artıştan bahsederek, üniversiteler için ayrılan bütçenin 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya çıktığını, kredi ve burs imkanlarından modern yurtlara kadar öğrencilere büyük destekler verildiğini anlattı.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST'te gençlerin içindeki cevherleri açığa çıkardıklarını dile getiren Varank, şu açıklamalarda bulundu:

"10-15 yıl önce gençlerimiz sizin kadar şanslı değildi. Onlar birçok imkandan mahrum bırakıldı. Kılık kıyafetlerinden dolayı doktor, hakim, savcı olamadılar, üniversitelere alınmadılar. Onlar büyük haksızlıklara ve ayrımcılıklara uğradı. Cumhurbaşkanımız güçlü liderliğiyle işte tüm bu ayrımcı politikaları tarihin çöplüğüne gönderdi. Bugün gençlerimiz her şeye erişim sağlayabiliyor, her türlü olanaktan faydalanabiliyor. Ama rehavete kapılmak yok. Gücün ufacık bir kırıntısını elde ettiklerinde nasıl saldırdıklarını, nasıl diklendiklerini görüyorsunuz."
Anadolu Ajansı
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