Adliye yazı işleri müdürü zimmetten tutuklandı
Manyas Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Y.A. zimmet suçundan tutuklandı.
|12 Şubat 2021 19:55
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Manyas Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Y.A. zimmet suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Manyas Cumhuriyet Savcılığının Adli gelir ve gider envanterlerini incelerken şüphelenmesi üzerine yaklaşık 1 milyon 250 bin liranın ortada olmadığını fark etmesi üzerine Manyas Emniyet Amirliğini arayarak personel gönderilmesini istediği ve mesai sonrası Adliye yazı İşleri Müdürünü önce açığa aldığı ve sonrasında Y.A.'nın ifadesini aldıktan sonra tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkeme tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine konulduğu belirtildi. Yine edinilen bilgilere göre Y.A.'nın sanal bahis oynadığı ve adliye hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı ifade edildi.
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