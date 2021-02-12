MEB'den 16 maddelik yüz yüze eğitim genelgesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.
|12 Şubat 2021 20:33
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