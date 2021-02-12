Evsiz çift İstanbul Valiliği'nin desteğiyle dünya evine girdi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam eden "Kimse Dışarıda Kalmasın, Misafir Edelim" çalışmaları kapsamında, otelde misafir edilen Duygu Ünlü ve Uğur Turan dünya evine girdi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Nikah Salonu'nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın kıydığı nikahta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Serap Yaşar nikah şahidi oldu.

Vali Yerlikaya nikahın ardından yaptığı konuşmada evlenen çifte tebriklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Bu nikah bizim için özeldi. Fatih ilçemizin caddelerinde, parklarında zor günler geçti. Kim bilir ne sıkıntılar çekildi. Kim bilirdi ki bu günlerin ardından bu çift evlenecek ve şehrin milletvekilleri ve önde gelen kişileri nikahı kıyıversin. Bu son aylarda hem salgınla hem kış günleriyle mücadele ediyoruz. Dışarda kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı otellerimize yerleştirdik. 39 ilçenin kaymakamına ve otel sahiplerine teşekkürlerimi iletiyorum. Tam 1766 kişiyi bu süreçte misafir ediyoruz."

Milletvekili Polat da zor şartlarda vatandaşlara yardım edebilmenin büyük devlet olmanın emaresi olduğunu belirterek, "Bizler de burada birer milletvekili aynı zamanda bir kardeş olarak bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Bizler kimsesizlerin kimsesiyiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çamlı da "Merhamet devleti, merhamet yönetimini hakim kıldığı için özellikle Cumhurbaşkanımızı hatırlatmak istiyorum. Allah çiftlere huy güzelliği versin." dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da nikahın ardından evlenen çift için dua etti.

- "İntiharın eşiğinden kurtulduk, en mutlu günümüzü yaşıyoruz"

Duygu Ünlü ile dünya evine giren Uğur Turan, valiliğin kendilerine destek vermeden önce sokakta zor şartlarda yaşadıklarını belirterek, "İkimiz de dışarda kalıyorduk Sarayburnu'nda. Denize bile atlamayı düşünürken, vali ve kaymakamımız bize sahip çıktı. Devletimizin yanımızda olduklarını hissettirdi ve gerçekten hayalimizin ötesinde bir noktaya geldik. İntiharı düşünürken evlilik mutluluğunu yaşadık. Bu bizim için bir onur. Büyüklerimizin burada olması, bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Şu anda evimizde rahat ve huzurluyuz. Eşimle ömür boyu bu mutluluğu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Duygu Ünlü de şunları kaydetti:

"İstanbul'da iş bulabilirim diye geldim ama iş bulamadım. Telefonum ve paralarım çalındı. Uğur'la tanıştık. İkimiz de Denizli'den gelmişiz. Sarayburnu'nda çadırda 6 yıldır birlikte yaşıyorduk. Hatta valimiz gelip geçerken 'Valinin önüne atlayıp yardım isteyeyim diyordum.' Ama valimiz iki hafta önce bizi ziyarete geldi. 'Derdiniz ne?' dedi. 'Evlenmek istiyoruz, evimiz ve işimiz olsun. Başka bir şey istemiyoruz' dedik. Valimiz öyle bir yanımızda durdu ki hakkını ödeyemeyiz. Hem annelik hem babalık hem kardeşlik yaptı. Evimizi tuttular, döşediler. Bir dediğimizi iki etmediler. Sürpriz üzerine sürpriz oldu. Çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin."