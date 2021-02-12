Bakan Gül: Yargının ideolojisi olmaz
Adalet Bakanı Gül: "Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır."
|12 Şubat 2021 21:55
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz."
"(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."
"Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır."
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Şubat 2021 00:01
|Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor
13 Şubat 2021 23:52
|Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
13 Şubat 2021 22:34
|AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
13 Şubat 2021 22:17
|Hollanda kanalı Türkiye'deki aşılamayı örnek gösterdi
13 Şubat 2021 21:40
|Başkan Savran, 50 kişiye balon turu hediye edecek
13 Şubat 2021 21:15
|KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
13 Şubat 2021 20:36
|Vaka sayısı 3 gündür 8 binin altında seyrediyor
13 Şubat 2021 20:18
|Bakan Soylu'dan, annelerinin 'evlat nöbeti'ne ilişkin açıklama
13 Şubat 2021 19:09
|MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı
13 Şubat 2021 19:04