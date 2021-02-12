O ilde hastane tuvaletlerine kare kodu uygulaması

Düzce'de hastanelerde en sık şikayetlerin yapıldığı tuvaletlerin temizliği ile ilgili olarak harekete geçen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı özel uygulama ile sorunu kesin olarak çözmeyi amaçlıyor.

Düzce'de Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde yapılan bütün olumlu çalışmalara karşın temizlik konusunda sık sık şikayetler geliyordu. Özellikle hastanelerin tuvalet temizlikleri, sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ile ilgili olarak sık sık Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimine gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince Sağlık İl Müdürlüğü Türkiye'de bir ilk olacak uygulamayı hayata geçirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile cep telefonu uygulaması hazırlayan İl Sağlık Müdürlüğü hem tuvaletlerin temizliği konusunda hem de tuvaletlerde biten havlu, tuvalet kağıdı ve sıvı sabunun yeniden vatandaşlar mağdur olmadan yerine konulmasını sağlayacak. Böylece tuvaletleri pis bırakan hastalar ve hasta yakınları da tespit edilebilecek.

Sistemin hayata geçmesi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin bütün tuvaletlerine Kare kodu afişleri yapıştırıldı. Tuvaleti kullanacak olan hasta ya da hasta yakını tuvaletleri pis bulması halinde ya da sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı olmaması halinde cep telefonunun Kare kodu uygulaması ile afişteki kodu okutarak şikayetini iletebilecek. Şikayeti alan sorumlu da hemen tuvaleti temizleyecek veya eksiklikleri giderecek. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde başlayan uygulama hakkında bilgiler veren Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz; "Doğu Marmara Kalkınma ajansı desteği ile hayata geçirdiğimiz projemizi tanıtmak için buraya geldik. Proje konumuz sağlık tesislerindeki temizliğin izlenebilirliğinin artırılmasına yönelik bir proje. Tuvaletlerimize ilk etapta bir Kare kodu yerleştirdik. Bu Kare kodu sayesinde daha önce imza ile takibini yaptığımız temizlik denetimlerinin temassız olarak takibini sağladık. Bu proje aynı zamanda hastaların memnuniyetini de artırmaya yönelik bir çalışma. Hastalarımız, hastane tuvaletinde herhangi bir sıkıntı gördüğünde bize anında iletmek amacıyla bu Kare kodu kendi cep telefonlarından okutup personelimize anında bildirim gitmesini sağlıyor. Bu uyarı aynı zamanda hastane yetkililerine de gidiyor. Böylece personelimiz sıkıntı ya da eksikliği giderirken yöneticilerimizde takibini yapabiliyor" dedi.