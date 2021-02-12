1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O ilde hastane tuvaletlerine kare kodu uygulaması

Düzce'de hastanelerde en sık şikayetlerin yapıldığı tuvaletlerin temizliği ile ilgili olarak harekete geçen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı özel uygulama ile sorunu kesin olarak çözmeyi amaçlıyor.
 12 Şubat 2021 22:24
+Aa- Yazdır
O ilde hastane tuvaletlerine kare kodu uygulaması

Düzce'de hastanelerde en sık şikayetlerin yapıldığı tuvaletlerin temizliği ile ilgili olarak harekete geçen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı özel uygulama ile sorunu kesin olarak çözmeyi amaçlıyor.

Düzce'de Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde yapılan bütün olumlu çalışmalara karşın temizlik konusunda sık sık şikayetler geliyordu. Özellikle hastanelerin tuvalet temizlikleri, sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ile ilgili olarak sık sık Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimine gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince Sağlık İl Müdürlüğü Türkiye'de bir ilk olacak uygulamayı hayata geçirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile cep telefonu uygulaması hazırlayan İl Sağlık Müdürlüğü hem tuvaletlerin temizliği konusunda hem de tuvaletlerde biten havlu, tuvalet kağıdı ve sıvı sabunun yeniden vatandaşlar mağdur olmadan yerine konulmasını sağlayacak. Böylece tuvaletleri pis bırakan hastalar ve hasta yakınları da tespit edilebilecek.

Sistemin hayata geçmesi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin bütün tuvaletlerine Kare kodu afişleri yapıştırıldı. Tuvaleti kullanacak olan hasta ya da hasta yakını tuvaletleri pis bulması halinde ya da sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı olmaması halinde cep telefonunun Kare kodu uygulaması ile afişteki kodu okutarak şikayetini iletebilecek. Şikayeti alan sorumlu da hemen tuvaleti temizleyecek veya eksiklikleri giderecek. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde başlayan uygulama hakkında bilgiler veren Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz; "Doğu Marmara Kalkınma ajansı desteği ile hayata geçirdiğimiz projemizi tanıtmak için buraya geldik. Proje konumuz sağlık tesislerindeki temizliğin izlenebilirliğinin artırılmasına yönelik bir proje. Tuvaletlerimize ilk etapta bir Kare kodu yerleştirdik. Bu Kare kodu sayesinde daha önce imza ile takibini yaptığımız temizlik denetimlerinin temassız olarak takibini sağladık. Bu proje aynı zamanda hastaların memnuniyetini de artırmaya yönelik bir çalışma. Hastalarımız, hastane tuvaletinde herhangi bir sıkıntı gördüğünde bize anında iletmek amacıyla bu Kare kodu kendi cep telefonlarından okutup personelimize anında bildirim gitmesini sağlıyor. Bu uyarı aynı zamanda hastane yetkililerine de gidiyor. Böylece personelimiz sıkıntı ya da eksikliği giderirken yöneticilerimizde takibini yapabiliyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3. derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu
13 Şubat 2021 18:03		 Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim ertelendi
13 Şubat 2021 17:03
Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı
13 Şubat 2021 15:43		 Hastanelerdeki temizlik denetimi 'karekod' ile yürütülecek
13 Şubat 2021 15:15
Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13 Şubat 2021 14:35		 Jandarma, Batı'dan Doğu'ya kati muhtemel atamalarını açıkladı
13 Şubat 2021 13:51
Emniyet, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı
13 Şubat 2021 13:31		 Kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim
13 Şubat 2021 12:26
Milli Güreşçi Taha Akgül'e yeni görev
13 Şubat 2021 11:33		 İçişleri Bakanlığı'nın ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi
13 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ağrı Dağı eteğinde 1
düğün istemeyen kız 3
telefon fiyatlarının yüzde yüz düşmesi 9
al satla geçinmek,al yatla zengin olmak 2
malzemeden çalmak 3
müdürün kafası geleceğimden daha parlak 1
Akasyalar açarken 1
haber 1
gelmezsen gelme 1
corona dönemi 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam