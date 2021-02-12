Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Gaziantep'te, taksi ile çarpışan özel halk otobüsünün yol kenarındaki büfeye girdiği, 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı kazaya tanık olan mahalleli, o anları anlattı. Vatandaşlardan Emrah Gümüş, kaldırımda o sırada çok sayıda insan olduğunu dile getirerek, "Ben o sırada iş yerimin önündeydim. Otobüs geldiği yönden biraz hızlı geçti. Taksi de önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sonra büyük bir gürültü oldu zaten. Olay anında bir vatandaş otobüsün altında kaldı. Çok şükür ki sağ olarak çıktı tekrar. Bir vatandaş hayatını kaybetmiş. Yine bir arkadaşın gözlerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde hasarlar vardı. Allah yardımcısı olsun hepsinin. Burada maalesef bu tür olaylar zaman zaman yaşanıyor'' dedi.

Kaza anında bölgeden geçen Abdulbaki Demirsoy, "Her şey bir anda oldu. Yardıma koştuk ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk. Daha sonra ekipler geldi, arabayı çektiler. Ben o sırada yaralı bir vatandaşla ilgileniyordum. Kendisine yardım etmeye çalıştık. Yaralı olan vatandaşı alıp hastaneye götürdüler. Orada da vefat etmiş duyunca gerçekten çok üzüldük'' diye konuştu.