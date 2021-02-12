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UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biri olduğunu belirtti.
 12 Şubat 2021 22:51
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UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biri olduğunu belirtti.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dr. Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biridir. Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada Türeci'nin "Kimliğin olumsuz bir yanı yok, kötü olan onun siyasileştirilmesidir." değerlendirmesine de yer verildi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Türeci, Kovid-19'a karşı aşı geliştirdi. BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Türeci, firmada 10 yıl Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2018'de BioNTech'te Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türeci, "tıbbi idareci (chief medical officier)" olarak klinik gelişim bölümünü de yönetmeye başladı.

Anadolu Ajansı
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