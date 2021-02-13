13 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
13 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları.
|13 Şubat 2021 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, sporcularla bir araya gelecek, protokol imza töreni ve gençlerle söyleşiye katılacak, Artuklu Üniversitesi Kampüsü'nde Genç Ofis'in açılışını yapacak.
(Mardin/10.00-15.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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