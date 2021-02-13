Bakan Koca'dan 235 sağlık personeli ataması açıklaması
Bakan Koca, 235 sağlık personeli atamasının, geçen yıldan boş kalan kadrolar için olduğunu bildirdi.
|13 Şubat 2021 00:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 235 sağlık personeli atamasının geçen yıl açılan kadrolardan boş kalanlar için yapıldığını açıkladı.
Twitter üzerinden yapılan "235 sağlık ataması kabul edilemez" etiketli paylaşımlar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
Bunun üzerine Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, 235 sağlık ataması kabul edilemez. Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." bilgisini paylaştı.
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