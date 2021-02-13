Maliye, kadın doğum uzmanlarının muayene ücretlerini inceliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi müfettişleri, özel hastanelerde yaptıkları ameliyatları beyan etmeyen kadın doğum uzmanlarına geçmişe yönelik inceleme başlattı
|13 Şubat 2021 00:22
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Bursa Denetim Daire Başkanlığı yüksek fiyattan muayene ücreti almasına veya yüksek bedelli ameliyat yapmasına rağmen, düşük bedelden beyanda bulunan veya hiç beyan vermeyen kadın doğum uzmanlarına yönelik olarak geçmiş yönelik inceleme başlattı.
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