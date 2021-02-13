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Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 yönetmeliği yürürlükten kaldırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 adet yönetmeliği yürürlükten kaldırdı.
 13 Şubat 2021 01:11
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 yönetmeliği yürürlükten kaldırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 adet yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler şu şekildedir:

-- Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Memurlar.Net
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