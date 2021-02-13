Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu
|13 Şubat 2021 01:31
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta iş makinalarıyla kar temizliği yapılan bir bölgede patlamamış tarihi top mermisi bulundu.
Kahramanmaraş'ta belediye çalışanı Durdu Bilgetecan, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Kandil mevkiinde ekipleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde kar temizliğine başladı. Bir müddet kar temizliğinin ardından ekiplerini kontrol eden Bilgetecan, yerde metal bir parça fark etti. İş makinasının kepçesinin kar temizliğinde ortaya çıkardığı parçayı alan Bilgetecan, parçanın patlamamış bir top mermisi olduğunu fark ederek evine getirdi.
Evine getirdiği top mermisini metreyle ölçtükten sonra araştırmaya başlayan Bilgetecan, patlamamış top mermisinin Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızların kaçarken bırakmış olabileceğini belirledi.
Merminin patlamış yada patlamamış olacağını tahmin eden Bilgetecan, durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra top mermisini polise teslim etti.
Mermi hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Durdu Bilgetecan "Ahir Dağı Kandil mevkiinde kar kürümesi sırasında baktım ki bir demir kovan. Top mermisine benzettim ve patlayıp patlamadığını anlamadım. Aracıma alıp evime kadar getirdim. Az biraz araştırma yaptım ve Fransızlardan kaldığı tahmin ediliyor 180 milimetrelik top mermisi olduğunu öğrendim. Şuanda bulduğum top mermisini de emniyet güçlerimize teslim edeceğim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46
|Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
|Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42
|Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
|Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55
|Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
|33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37
|Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
|Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51
|Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42