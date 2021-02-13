Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

1) Sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, biyolog, veteriner hekim, kimyager, matematikçi, arkeolog, çözümleyici kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

1) Sınav tarihi itibarıyla APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, sosyolog, psikolog, eczacı, ev ekonomisti, ekonomist, şef, araştırmacı, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, kütüphaneci, rehber, sosyal çalışmacı, spiker, muhabir, yapım ve yayın elemanı, yapım ve yayın görevlisi, yayın şefi veya koruma ve güvenlik şefi kadrolarında en az bir yıl; programcı, tekniker, memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, sekreter, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, laborant, diyetisyen, hemşire, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, dekoratör, sağlık memuru, makinist, rasatçı, matbaacı, muhasebeci, teknik ressam, dava takip memuru, topograf, grafiker, redaktör, fotoğrafçı, kameraman, teknisyen, kaptan, gemi adamı, orman muhafaza memuru, haberleşme memuru veya haberleşme teknisyeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

a) Taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına; bu bentte sayılan lisans mezunları arasından, görevde yükselme sınavı sonucunda atama yapılır. Buna göre şube müdürü kadrolarından; 1) Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 2) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, fen fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 3) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen diğer bölümlerden mezun olmak, 8) Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri ile zootekni bölümleri, veteriner fakültesi ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 9) Arazi Edindirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak, 10) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,