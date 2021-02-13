MEB, okul birincileri konusunda müdürleri uyardı
MEB, e-Okul sisteminde yer alan okul birincisi bilgilerinde gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılması konusunda il/ilçe milli eğitim müdürleri ile eğitim kurumu müdürlüklerini uyardı.
|13 Şubat 2021 02:16
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