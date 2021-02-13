İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
|13 Şubat 2021 04:44
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.
Arnavutköy'de belirlenen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Belirlenen eve giren polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB açıkladı: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
13 Şubat 2021 17:06
|6 ilde aralarında avukatlarında olduğu 42 şüpheli gözaltında
13 Şubat 2021 15:45
|Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Şubat 2021 13:51
|Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
13 Şubat 2021 13:28
|PKK lehine faaliyetlerde bulunan Suriye vatandaşı 10 şüpheliye gözaltı
13 Şubat 2021 12:59
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu
13 Şubat 2021 12:08
|PKK'dan kaçan terörist, terör örgütünün hain saldırılarını anlattı
13 Şubat 2021 11:27
|2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
13 Şubat 2021 10:29
|PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
13 Şubat 2021 09:59
|FETÖ'den 4 yıldır aranan şüpheli, gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı
13 Şubat 2021 09:15