1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hepsinin FETÖ kaydı var

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Boğaziçi'nde öğrenci olduklarını belirten 5 kişi sosyal medyada yayılan videoda "Artık ülkemde istenmediğimi hissediyorum" diyor. Videodaki H.D. ve M.A.'nın kapatılan FETÖ liselerinde kayıtları çıktı. Yine üniversiteyle ilgili Zoom toplantısına katılan 371 kişiden 15'inin sol örgütler, 5'inin FETÖ, 44'ünün de PKK/KCK bağı belirlendi.
 13 Şubat 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Hepsinin FETÖ kaydı var


Boğaziçi olaylarını organize eden terör örgütü yandaşları, sosyal medyadaki algı yönetimine de hız verdi. Önceki gün sosyal medyada çok izlenenler arasında bir görüntü yer aldı. Boğaziçi öğrencisi olduğunu belirten 5 kişi videoda tek tek kendini tanıtıp bir konuşma yaparak eylemlere destek verdi. Öğrenciler konuşmalarını "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" ifadeleriyle bitirdi. Öğrenciler arasındaki H.D.'nin İstanbul'da KHK ile kapatılan FETÖ lisesinde kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın da Aydın Efeler'de FETÖ bağı sebebiyle kapatılan Özel Yesevi Lisesisi'nde eğitim gördüğü tespit edildi. "Demokrasiyi ve kurumunu (Boğaziçi)" savunduğunu iddia eden B.K. ise marjinal sol grupların sempatizanı. B.K.'nın marjinal grupların eylemlerine katıldığı belirlendi.

ZOOM'DAKİLER DE ÖRGÜTÇÜ
Yine Boğaziçi atamasını görüşmek amacıyla düzenlenen bir Zoom toplantısı da güvenlik güçleri tarafından mercek altına alındı. Toplantıya katılan 371 kişiden 51'inin, Boğaziçi Üniversitesi'yle hiçbir ilgisinin olmadığı tespit edildi. Geri kalan 320 kişinin 15'inin sol örgütlerle, 5'inin FETÖ, 44'nün de PKK/KCK ile ile bağı belirlendi. Bu isimlerin büyük çoğunluğunun hendek/barikat terörü döneminde güvenlik görevlilerinin suçlandığı "Barış İçin Akademisyenler" bildirisinin imzacısı olduğu ortaya çıktı. Üniversite ile ilgisi olmayan 51 kişiden 16'sının da PKK/KCK açık alan yapılanmalarına üye oldukları, yine aynı bildiriye imza attıkları ifade edildi.

Burak Doğan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB açıkladı: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
13 Şubat 2021 17:06		 6 ilde aralarında avukatlarında olduğu 42 şüpheli gözaltında
13 Şubat 2021 15:45
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Şubat 2021 13:51		 Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
13 Şubat 2021 13:28
PKK lehine faaliyetlerde bulunan Suriye vatandaşı 10 şüpheliye gözaltı
13 Şubat 2021 12:59		 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu
13 Şubat 2021 12:08
PKK'dan kaçan terörist, terör örgütünün hain saldırılarını anlattı
13 Şubat 2021 11:27		 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
13 Şubat 2021 10:29
PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
13 Şubat 2021 09:59		 FETÖ'den 4 yıldır aranan şüpheli, gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı
13 Şubat 2021 09:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eren Derdiyok'un Lewandowski'den farkı yok 1
kaçık 3
başaşağı video konferans 1
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 1
tercih yapmak 2
İkilemek 1
korku kapanı 1
gelmezsen gelme 1
magmaya inmek 1
one way ticket 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam