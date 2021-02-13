1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte tez piyasasında rekabet: Biz daha az dolandırıcıyız!

Bunu da gördük! Sahte diploma yaparak suç işleyen site, başka siteyi kötüleme yarışına girdi... Rakip firmayı FETÖ'cü olmakla suçlayan şirket "dolandırıcılara karşı lütfen çok dikkatli olun" uyarısında bulundu. O şirketlerden birine ulaştık. Bu piyasayı irdeledik.
 13 Şubat 2021 07:30
+Aa- Yazdır
Sahte tez piyasasında rekabet: Biz daha az dolandırıcıyız!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Müsaade etmeyiz" diyerek adım attığı tez borsası sonrası bu defa gündemde sahte diploma var... Arama motorunda inceleme yapıldığında önümüze bu işi yapan onlarca site göze çarpmakta. Sahte diplomaların ücretleri bölüme ve üniversiteye göre değişiyor. Diplomalar için garanti veren şirketler parayı aldıktan sonra en geç 10 gün içinde diplomaları teslim edeceğini söylüyorlar.

"KORKMAYIN GARANTİ VERİYORUZ"

O sitelerden birine ulaşıp lise diploması için merak etiklerimi sordum. Lise diplomasının 500 TL olduğunu ifade eden yetkili şunları söyledi: Önce taslak hazırlıyoruz size WhatsApp üzerinden resmini gönderiyoruz. Ardından ödeme yapıyorsunuz biz de baskıya verdikten sonra dört gün içinde kargoya teslim ediyoruz. Noterli sureti beraberinde gönderiyoruz. Paranız uçmayacak, garanti veriyoruz.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Dirsek çürütmeden bu yola başvuranların sayısı artınca bu şirketleri kurup dolandırıcılık yapanların sayısı da artmaya başladı. Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet ile ilgili şikayetlerini dile getirdiği sikayetvar.com'a tepki yağıyor. Bu işi büyüten bazı şirketlerin binlerce kişinin parasını alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Sikayetvar.com'da yer alan paylaşımlarda, mağdurların sahte diploma vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiği, ancak bir daha ulaşamadıkları öğrenildi. Vurgun yapan çeteler, başvuru yapanların kimlik ve kredi kartı bilgilerini de çalıyor. O bilgileri kullanıp telefon almaya çalışan siteler bile var. Sahte diplomayı üretenlerin 1 yıldan 3 yıla, kullananların ise 12 yıla kadar hapis cezası var.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI!

Bu rezilliği öyle ilerleten şirketler var ki suç işleyen site, başka siteyi kötüleme yarışına girmiş durumda... 'Acildiploma' adındaki bir siteyi incelediğimizde 'sahtediploma.net' sitesinin yöneticisi olduğu öne sürülen kişinin dolandırıcı olduğu belirtiliyor. Bahse konu olan ismin terör örgütü FETÖ ile doğrudan bağlantısı olduğunu iddia edilirken, şahsın dolandırıcı olduğu ifade ediliyor.

İşin garip kısmı aynı suçu işleyerek 'belgede sahtecilik' yapan site "sahte diploma satışı yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı lütfen çok dikkatli olun. Dolandırıcı sitelerle alakamız yoktur" uyarısında bulunuyor.

"NE OLUR YARDIM EDİN BİRİSİ AKIL VERSİN"

Ece: Sahtediploma.net sitesine diploma için bilgilerimi verdim, sonra bana başka siteleri sürekli kötülediler, 'En iyisi biziz, bizden başka yok' dediler, inandırdılar. Sonra parayı cebe havaleyle 500 TL gönderdim anında engellediler. Şu an hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne olur yardım edin birisi akıl versin. Hem hayallerim yıkıldı hem de bilgilerimi kullanacaklar. Hiçbir şekilde bir şey göndermiyorlar.

BEKİR: Sahtediploma.net sitesinden bilgi almak istedim. Benden kredi kartı numarama kadar tüm bilgilerimi istediler. Bunlar niye gerekli deyince sipariş için bunlar lazım dediler. Ben de böyle bir saçmalık olmayacağını kredi kartıma neden ihtiyaçları olduğunu sorduğumda ödemeyi Mail order ile alıyoruz dediler. Ben de bir iş çevirdiklerini anlayıp içi boş bir tane sanal kart oluşturdum ve onu verdim bakalım ne yapacaklar diye. 10 dakika sonra bir e-Ticaret sitesinden "X sitesinden gerçekleştirilen iPhone siparişiniz için 9.000 TL'lik ödemenizi onaylamak üzere xxxxx şifresini girin" diye bankadan 3D onay mesajı geldi.

Batuhan: Geçen ay SahteDiploma.net sitesine başvuru yaptım. Tüm bilgilerimi gönderdim ve ödememi yaptım. Beni 2 hafta oyaladılar. Yok kağıt bitti, yok makinelerimizde arıza var diye diye 2 hafta boyunca bekledim. Sonrasında da zaten mesajlarıma cevap vermediler ve en sonunda küfür edip engellediler.

"PARAMLA REZİL OLDUM"

Sahte diploma dolandırıcıları parayla tez yazan 'müşteri'leri de kazıklamaya başladı. Onlardan birisi olan Leyla K, yaşadıklarını şöyle özetliyor: 12 Kasım bir şirket ile anlaştım. 20 Aralık'ta tezimi yetiştireceklerdi. 50 gün içinde sadece 5 sayfa yolladılar. Süreyi geçirdiniz ve teslim yapmadınız diyorum bana iade yoktur diyorlar, paramla rezil oldum.

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLI

Suç işleyen sahte diploma şirketleri yılın belirli aylarında kampanyalar bile yapıyorlar. Geçtiğimiz ay yapılan bir kampanyada belirtilen tarih aralığında başvuru yapan ilk 100 kişiye fiyatı 1.000 TL olan sahte diplomayı 500 TL'ye yapacaklarını söylediler. Rezillik bununla da bitmiyor. Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada "kampanyalı fiyatımız stoklarla sınırlıdır" notunu düşüyor.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01		 Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06		 14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11		 Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28		 Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35		 Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Entry 5
hemfikir 2
ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1
konudan konuya atlamak 6
muğlak muallak 2
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 1
Sezen Aksu 1
küs kalamamak 1
marmara çırası gibi yanmak 2
tabuttan çıkan oyuncak bebekler 2
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam