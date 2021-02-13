Sahte tez piyasasında rekabet: Biz daha az dolandırıcıyız!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Müsaade etmeyiz" diyerek adım attığı tez borsası sonrası bu defa gündemde sahte diploma var... Arama motorunda inceleme yapıldığında önümüze bu işi yapan onlarca site göze çarpmakta. Sahte diplomaların ücretleri bölüme ve üniversiteye göre değişiyor. Diplomalar için garanti veren şirketler parayı aldıktan sonra en geç 10 gün içinde diplomaları teslim edeceğini söylüyorlar.

"KORKMAYIN GARANTİ VERİYORUZ"

O sitelerden birine ulaşıp lise diploması için merak etiklerimi sordum. Lise diplomasının 500 TL olduğunu ifade eden yetkili şunları söyledi: Önce taslak hazırlıyoruz size WhatsApp üzerinden resmini gönderiyoruz. Ardından ödeme yapıyorsunuz biz de baskıya verdikten sonra dört gün içinde kargoya teslim ediyoruz. Noterli sureti beraberinde gönderiyoruz. Paranız uçmayacak, garanti veriyoruz.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Dirsek çürütmeden bu yola başvuranların sayısı artınca bu şirketleri kurup dolandırıcılık yapanların sayısı da artmaya başladı. Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet ile ilgili şikayetlerini dile getirdiği sikayetvar.com'a tepki yağıyor. Bu işi büyüten bazı şirketlerin binlerce kişinin parasını alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Sikayetvar.com'da yer alan paylaşımlarda, mağdurların sahte diploma vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiği, ancak bir daha ulaşamadıkları öğrenildi. Vurgun yapan çeteler, başvuru yapanların kimlik ve kredi kartı bilgilerini de çalıyor. O bilgileri kullanıp telefon almaya çalışan siteler bile var. Sahte diplomayı üretenlerin 1 yıldan 3 yıla, kullananların ise 12 yıla kadar hapis cezası var.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI!

Bu rezilliği öyle ilerleten şirketler var ki suç işleyen site, başka siteyi kötüleme yarışına girmiş durumda... 'Acildiploma' adındaki bir siteyi incelediğimizde 'sahtediploma.net' sitesinin yöneticisi olduğu öne sürülen kişinin dolandırıcı olduğu belirtiliyor. Bahse konu olan ismin terör örgütü FETÖ ile doğrudan bağlantısı olduğunu iddia edilirken, şahsın dolandırıcı olduğu ifade ediliyor.

İşin garip kısmı aynı suçu işleyerek 'belgede sahtecilik' yapan site "sahte diploma satışı yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı lütfen çok dikkatli olun. Dolandırıcı sitelerle alakamız yoktur" uyarısında bulunuyor.

"NE OLUR YARDIM EDİN BİRİSİ AKIL VERSİN"

Ece: Sahtediploma.net sitesine diploma için bilgilerimi verdim, sonra bana başka siteleri sürekli kötülediler, 'En iyisi biziz, bizden başka yok' dediler, inandırdılar. Sonra parayı cebe havaleyle 500 TL gönderdim anında engellediler. Şu an hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne olur yardım edin birisi akıl versin. Hem hayallerim yıkıldı hem de bilgilerimi kullanacaklar. Hiçbir şekilde bir şey göndermiyorlar.

BEKİR: Sahtediploma.net sitesinden bilgi almak istedim. Benden kredi kartı numarama kadar tüm bilgilerimi istediler. Bunlar niye gerekli deyince sipariş için bunlar lazım dediler. Ben de böyle bir saçmalık olmayacağını kredi kartıma neden ihtiyaçları olduğunu sorduğumda ödemeyi Mail order ile alıyoruz dediler. Ben de bir iş çevirdiklerini anlayıp içi boş bir tane sanal kart oluşturdum ve onu verdim bakalım ne yapacaklar diye. 10 dakika sonra bir e-Ticaret sitesinden "X sitesinden gerçekleştirilen iPhone siparişiniz için 9.000 TL'lik ödemenizi onaylamak üzere xxxxx şifresini girin" diye bankadan 3D onay mesajı geldi.

Batuhan: Geçen ay SahteDiploma.net sitesine başvuru yaptım. Tüm bilgilerimi gönderdim ve ödememi yaptım. Beni 2 hafta oyaladılar. Yok kağıt bitti, yok makinelerimizde arıza var diye diye 2 hafta boyunca bekledim. Sonrasında da zaten mesajlarıma cevap vermediler ve en sonunda küfür edip engellediler.

"PARAMLA REZİL OLDUM"

Sahte diploma dolandırıcıları parayla tez yazan 'müşteri'leri de kazıklamaya başladı. Onlardan birisi olan Leyla K, yaşadıklarını şöyle özetliyor: 12 Kasım bir şirket ile anlaştım. 20 Aralık'ta tezimi yetiştireceklerdi. 50 gün içinde sadece 5 sayfa yolladılar. Süreyi geçirdiniz ve teslim yapmadınız diyorum bana iade yoktur diyorlar, paramla rezil oldum.

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLI

Suç işleyen sahte diploma şirketleri yılın belirli aylarında kampanyalar bile yapıyorlar. Geçtiğimiz ay yapılan bir kampanyada belirtilen tarih aralığında başvuru yapan ilk 100 kişiye fiyatı 1.000 TL olan sahte diplomayı 500 TL'ye yapacaklarını söylediler. Rezillik bununla da bitmiyor. Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada "kampanyalı fiyatımız stoklarla sınırlıdır" notunu düşüyor.

MAHMUT ÖZAY