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Aşıyla 65 yaş grubuna sokak serbest olacak mı ?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "65 yaş ve üstüne aşılama başladı. İkinci dozdan iki hafta sonra koruma etkisini gösterir. Yaşlılarda can kayıplarını düşürecektir. Sınırlamaların da hafiflemesi mümkün olabilir" dedi.
 13 Şubat 2021 07:59
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Aşıyla 65 yaş grubuna sokak serbest olacak mı ?

Kitlesel aşılamada sıra 65 yaş üstüne geldi. Salgında bugüne kadar can kayıplarının, genellikle +65 yaş grubunda görüldüğünü belirten Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu sebeple dünyada ilk önceliğin de sağlık çalışanlarından sonra bu gruba verildiğini söyledi. Prof. Dr. Hasöksüz, "Bu yaş grubunda aşılama sayesinde ölüm oranlarında düşüş olacaktır. İlk dozdan 28 gün sonra ikinci dozlarını yaptıracaklar. Koruma ise ikinci dozdan iki hafta sonra başlayacak. Böylelikle, yaşlılara uygulanan sınırlamaların hafiflemesi de mümkün olacak" diye konuştu.

"AŞI TEMİN ETMEK", ÇOK DAHA ÖNEMLİ
Gazetemize, aşı teminindeki zorluklar ve yerli aşı çalışmalarını da değerlendiren Hasöksüz, "Yakın gelecekte, aşı üreten firmaların sayısı artacak, piyasaya daha çok aşı çıkacak. Sağlık Bakanlığı, farklı tipleri de olsa onaylanmış her aşıyı temin etme yoluna gitmektedir. Aşı tiplerinden ziyade önemli olan, aşıların ülkeye gelmesidir. Yerli aşılarımızdan biri, ikinci faza başladı. Bir diğer, birinci fazı tamamlamak üzere. Üç aşımız gelecek hafta birinci faza başlayacak. Yerli aşıların üretimiyle yurt dışından aşı temin etme konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacak" dedi.

GÜNDE BİR MİLYON AŞILAMA
"Toplumun %60'ının aşılanması" hedefine ne zaman ulaşılacağıyla ilgili ise Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamanın oldukça hızlı gittiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: Aşılar, bütün ülkeye dağıtıldığında günde bir milyon aşı, çok kolaylıkla yapılabilecektir. %60'ın aşılanmasıyla, dolaşımdaki virüs sayısı da çok azalacağı için günlük vaka ve ölümler de çok aşağılara inecek. Hastalık yok olmayacak; ancak maskeli de olsa normale yakın bir hayat dönebileceğiz. Bu tip salgınlarda sadece kendi insanımızın aşılanması yeterli değil, diğer ülkelerdeki insanların da aşılanması önem taşıyor. Türkiye, 100 bin kişideki aşılama oranına bakılınca günde 0,08 aşılama hızıyla dünyada 18. sırada yer alıyor. Aşıların iki hafta laboratuvar incelenmesi ve onay süreci, bu aşılama hızını düşük göstermektedir. Gelecek haftalarda bu hızın da artacağı kanaatindeyim.

+65'TE İLK DOZ AŞILAR VURULMAYA BAŞLADI
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde sağlık görevlileri ikinci doz aşılarını olurken, en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstünde ilk aşılama da başladı. Ayrıca 60 yaş ve üzerindeki eşlerine de ilk doz aşıları uygulanıyor. +65 yaşın aşılanmasıyla, '1. Aşama'da yer alan bütün gruplar, ilk doz aşılarını vurulmuş olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecek. Randevularınızı web sayfamız ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" paylaşımıyla duyurmuştu. Randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri ya da "Alo 182"den alınabiliyor.

NEŞE DURMAZ
Türkiye
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