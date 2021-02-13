Cristiano Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı
|13 Şubat 2021 07:57
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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti.
Futbol dünyasında attığı goller ve kazandığı kupalarla defalarca rekor kıran Ronaldo, bu kez sosyal medyadaki gücüyle bir ilki başardı.
500 MİLYONA ULAŞAN İLK İSİM
Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.
Instagram'da 261 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Ronaldo'nun, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.
MÜTHİŞ PERFORMANS 17 MAÇ 16 GOL
Juventus'ta 3. sezonunu geçiren 36 yaşındaki yıldız isim, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor.
Ligde bir maçı eksik olan Juventus'un 20 maçından 17'sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu. Yıldız oyuncu, bu gollerin 4'ünü penaltıdan kaydetti.
Cristiano Ronaldo, toplam 6 maçta ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
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