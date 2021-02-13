İki kişi riskli çıktı otobüsteki tüm yolcular karantinaya alındı
|13 Şubat 2021 07:50
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Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara Kovid-19 testi yapıldı
Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.
Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
TEST SONUÇLARI ÇIKANA KADAR YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.
Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana
kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
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