Kesimoğlu CHP'ye dönüş yolunda

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek seçime bağımsız olarak girmiş ve yeniden belediye başkanı seçilmişti. Milliyet'in edindiği bilgiye göre Kesimoğlu, CHP Genel Merkezi'nden arandı, genel başkan yardımcıları devreye girdi ve kendisine resmi olarak partiye dönmesi yönünde bir öneri iletildi. Gelişmeye ilişkin yakın çevresine "Henüz daha resmi bir açıklama yapabilecek noktada değilim" diyen Kesimoğlu, kararını netleştirmeden önce vatandaşın da görüşünü almak istedi.

'Sürpriz olmaz'

Kesimoğlu'nun CHP'ye geçip geçmemesi konusunun sorulduğu anketin bir hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Kulislerde Kesimoğlu'nun CHP'ye katılmasının sürpriz olmayacağı yorumları yapılıyor.

'40 yıllık partiliyim'

Kesimoğlu'nun, yakın çevresine şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi: "Ben 40 yıllık CHP'liyim. Başka bir siyasi düşünce içerisinde yer almayı isteseydim 'bağımsız' olacağıma başka bir partiden aday olurdum. Halkımdan 'bağımsız' olarak oy istedim. 40 yıllık partim de olsa, onlara danışmadan, CHP'ye apar topar gitmeyi etik olarak doğru bulmam. Halkımın onayını ve görüşünü almak istiyorum. Ben sokaktan geldim, görevim bitince yeniden sokağa, halkın içine döneceğim. Onların görüşü benim için her şeyin üstündedir. Yapılan iletişim kazasının gereğini Kırklareli halkı düzeltti. Şimdi onun devamı gelecek. Ama daha nasıl yaparız, ederiz, konuşmadığımız için bir şey söyleyemem."