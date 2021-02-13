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Faizsiz konut ve taşıta 100 milyon sermaye şartı

Tasarruf karşılığı konut ve taşıt finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Düzenlemeyle tasarruf finansman şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması şartı getiriliyor.
 13 Şubat 2021 08:50
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Faizsiz konut ve taşıta 100 milyon sermaye şartı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, tasarruf finansman şirketlerinin denetleme ve düzenlenme faaliyetini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerine getirecek. Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve lisans alması için, 100 milyon TL asgari ödenmiş sermaye sağlaması zorunlu olacak.

6 aylık uyum süreci

Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları gerekecek, bu şirketlere uyum için 6 ay süre tanınacak. Şirketlerin birleşme, bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından denetlenecek.

Teklife göre, müşterilerin tasarruflarını geri alma güvencesi olacak, ancak şirketlerin tasfiyesi durumunda devlet tarafından geri ödeme garantisi verilmeyecek. Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzları, şirket hesaplarından ayrı tutulacak. Tasarruf finansman faaliyetinin faizsiz finans ilkelerine göre yürütülmesi zorunlu olacak. Tasarruf finansman şirketleri, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin bir kısmını ihtiyat amaçlı tutacak. Faaliyet izni olmadan çalışan şirketlerin yöneticileri, hapis cezasıyla karşılaşacak. İnternet üzerinden izinsiz faaliyette bulunan şirketler ile müşterilerin tasarruflarını çekilmesini engelleyenler de cezai yaptırımla karşılaşacak.

Cayma hakkı

Tasarruf finansman şirketleri, fona topladıkları parayı, ana faaliyet konuları dışında kullanamayacak. Müşteriler sözleşmeden sonra 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak, Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Şirketler ise müşterilerden, "organizasyon ücreti" alacak. Şirketler, yalnızca yurtiçinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Fon havuzundaki para haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Zimmet parasını verenin cezası düşecek

Kendisine devredilmiş para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları gibi tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmine mahkum edilecekler. Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak, senet veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilecek. Kovuşturma aşamasında da aynı kapsamda cezanın üçte biri indirilecek.
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