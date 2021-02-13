Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kanalıyla suç mağdurlarının yanı sıra suça sürüklenen çocukların, adliyeye yolu düşen tanıkların, hukuk mahkemelerinde özellikle boşanma, velayet gibi davalarda adli desteğe ihtiyaç duyan taraflar ve çocukların, adli sürece ilişkin doğru bilgilendirilmeleri sağlanıyor. ADM bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından, mağdurlara adli sürecin tamamında etkin şekilde ücretsiz psiko-sosyal destek veriliyor. Gül, yeni uygulamayı şöyle anlattı:

25 BİN MAĞDUR BU ODALARDA DİNLENDİ

"Bu yeni bir proje. 2021'de yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Adliyelerde, mağdurların eli, kolu, gözü olacak bir birim kurduk. Adli sürecin her aşamasında adaletin yanlarında olduğunu hissettirecek bir mekanizma olarak çalışacak. 'Adli süreçte yalnız değilsiniz' diyeceğiz. Kadınlar ve çocuklar başta olmak adli süreçte desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızı psiko-sosyal olarak destekleyen yeni bir mekanizma."

Gül, daha önce öncelikle 7 pilot ilde faaliyete geçirilen müdürlüklerin sayısının 108'e ulaştığını belirtti. Bakan Gül, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruptaki mağdurların duruşmada sanıkla yüz yüze gelmeden uzmanlar eşliğinde uygun yöntemle ifade ve beyanlarının alınabilmesini sağlayan Adli Görüşme Odaları'nın (AGO) sayısının da şubat ayı sonu itibariyle 90'dan 105'e çıkarılacağını açıkladı.

'Adli süreçte yalnız değilsiniz'



2017'de kurulan ADM bünyesindeki AGO'larda bugüne kadar 25 binin üzerinde mağdur uzman eşliğinde dinlenildi. Böylece 25 bin mağdurun adli süreçte ikincil örselenmeleri engellendi. Mayısta alınması planlanan 400 yeni uzmanla ADM ve AGO sayısının ülke çapında arttırılması bekleniyor.

ADLİ ODALARDAN ÇIKAN 2 ÖRNEK

1) ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN AGO'DA DİNLENDİ

"Bekleme Odası", "Görüşme Odası" ve "Gözlem Odası" şeklinde üç odadan oluşan özel alan AGO'lardaki uygulamaya ilişkin bir örnek Eskişehir'den. Nitelikli cinsel istismar suçu mağduru 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının AGO'da dinlenmesi için mahkeme tarafından randevu alındı. İfade öncesi uzman, bekleme odasında mağdurla zaman geçirerek ön görüşme yaptı. İfadenin alınacağı odada da uzman kendisine duruşma salonundan kulaklık vasıtasıyla hakim tarafından iletilen soruları mağdura anlayabileceği şekilde sordu. Kendini anne ve babasına bile ifade edemeyen mağdur uzmanla kurduğu güven ilişkisi sayesinde yaşadığı olayı AGO'da net bir şekilde anlattı. Davanın seyrini değiştirecek şekilde sanıkla ilgili bir ayrıntı da verdi. Sanık, mağdurun verdiği ayrıntının tespit edilebilmesi için Adli Tıp'a sevk edildi. Maddi gerçek ve cinsel istismar ortaya çıktı. Sanık cezalandırıldı.

2) SANIKLA YÜZ YÜZE GETİRİLMEDİ

Samsun Adliyesi'nde duruşmaya davet edilen mağdur kız çocuğu sanıkla yüz yüze gelmek istemedi. Bunun üzerine mağdur kız çocuğunun ifadesi AGO'da uzman eşliğinde, duruşma salonuna girmeden alınabildi. Bu olayda da mağdur çocuk ikincil örselenmeye yol açılmadan dinlenmiş oldu.