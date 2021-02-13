1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Adli süreçte yalnız değilsiniz'

Mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, yaşlılar ve engelliler gibi adli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara 108 Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kanalıyla hizmet veriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adli süreçte yalnız değilsiniz" projesini Hürriyet'e anlattı
 13 Şubat 2021 08:58
+Aa- Yazdır
'Adli süreçte yalnız değilsiniz'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kanalıyla suç mağdurlarının yanı sıra suça sürüklenen çocukların, adliyeye yolu düşen tanıkların, hukuk mahkemelerinde özellikle boşanma, velayet gibi davalarda adli desteğe ihtiyaç duyan taraflar ve çocukların, adli sürece ilişkin doğru bilgilendirilmeleri sağlanıyor. ADM bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından, mağdurlara adli sürecin tamamında etkin şekilde ücretsiz psiko-sosyal destek veriliyor. Gül, yeni uygulamayı şöyle anlattı:

25 BİN MAĞDUR BU ODALARDA DİNLENDİ

"Bu yeni bir proje. 2021'de yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Adliyelerde, mağdurların eli, kolu, gözü olacak bir birim kurduk. Adli sürecin her aşamasında adaletin yanlarında olduğunu hissettirecek bir mekanizma olarak çalışacak. 'Adli süreçte yalnız değilsiniz' diyeceğiz. Kadınlar ve çocuklar başta olmak adli süreçte desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızı psiko-sosyal olarak destekleyen yeni bir mekanizma."

Gül, daha önce öncelikle 7 pilot ilde faaliyete geçirilen müdürlüklerin sayısının 108'e ulaştığını belirtti. Bakan Gül, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruptaki mağdurların duruşmada sanıkla yüz yüze gelmeden uzmanlar eşliğinde uygun yöntemle ifade ve beyanlarının alınabilmesini sağlayan Adli Görüşme Odaları'nın (AGO) sayısının da şubat ayı sonu itibariyle 90'dan 105'e çıkarılacağını açıkladı.

'Adli süreçte yalnız değilsiniz'


2017'de kurulan ADM bünyesindeki AGO'larda bugüne kadar 25 binin üzerinde mağdur uzman eşliğinde dinlenildi. Böylece 25 bin mağdurun adli süreçte ikincil örselenmeleri engellendi. Mayısta alınması planlanan 400 yeni uzmanla ADM ve AGO sayısının ülke çapında arttırılması bekleniyor.

ADLİ ODALARDAN ÇIKAN 2 ÖRNEK

1) ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN AGO'DA DİNLENDİ

"Bekleme Odası", "Görüşme Odası" ve "Gözlem Odası" şeklinde üç odadan oluşan özel alan AGO'lardaki uygulamaya ilişkin bir örnek Eskişehir'den. Nitelikli cinsel istismar suçu mağduru 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının AGO'da dinlenmesi için mahkeme tarafından randevu alındı. İfade öncesi uzman, bekleme odasında mağdurla zaman geçirerek ön görüşme yaptı. İfadenin alınacağı odada da uzman kendisine duruşma salonundan kulaklık vasıtasıyla hakim tarafından iletilen soruları mağdura anlayabileceği şekilde sordu. Kendini anne ve babasına bile ifade edemeyen mağdur uzmanla kurduğu güven ilişkisi sayesinde yaşadığı olayı AGO'da net bir şekilde anlattı. Davanın seyrini değiştirecek şekilde sanıkla ilgili bir ayrıntı da verdi. Sanık, mağdurun verdiği ayrıntının tespit edilebilmesi için Adli Tıp'a sevk edildi. Maddi gerçek ve cinsel istismar ortaya çıktı. Sanık cezalandırıldı.

2) SANIKLA YÜZ YÜZE GETİRİLMEDİ

Samsun Adliyesi'nde duruşmaya davet edilen mağdur kız çocuğu sanıkla yüz yüze gelmek istemedi. Bunun üzerine mağdur kız çocuğunun ifadesi AGO'da uzman eşliğinde, duruşma salonuna girmeden alınabildi. Bu olayda da mağdur çocuk ikincil örselenmeye yol açılmadan dinlenmiş oldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3. derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu
13 Şubat 2021 18:03		 Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim ertelendi
13 Şubat 2021 17:03
Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı
13 Şubat 2021 15:43		 Hastanelerdeki temizlik denetimi 'karekod' ile yürütülecek
13 Şubat 2021 15:15
Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13 Şubat 2021 14:35		 Jandarma, Batı'dan Doğu'ya kati muhtemel atamalarını açıkladı
13 Şubat 2021 13:51
Emniyet, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı
13 Şubat 2021 13:31		 Kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim
13 Şubat 2021 12:26
Milli Güreşçi Taha Akgül'e yeni görev
13 Şubat 2021 11:33		 İçişleri Bakanlığı'nın ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi
13 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırıkkale 1
SİDA 1
hafize ana 1
selam olsun 2
kısır döngü 2
tenakuz 1
aöf tarih 1
Klaus-Sihirli Plan 1
35 yaş yolun yarısı 1
memurlar net'in reytingi 2
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam