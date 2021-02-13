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Meteoroloji: Hortum riskini bildirdik

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 18 kişinin yaralandığı hortum benzeri yeni bir olayı önümüzdeki günlerde beklemediklerini belirterek, "Meteoroloji olarak hortum risk uyarımızı yaptık" dedi
 13 Şubat 2021 09:01
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Meteoroloji: Hortum riskini bildirdik

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Yavuz, şunları söyledi:

"Bu tür hava hadiselerinin görülebilmesi için sıcak hava üzerine, soğuk havanın gelmesi gerekiyor. Önceki gün de yer seviyesi oldukça sıcaktı. Isınan havanın yükselmesiyle birlikte, bu tip hadiseler meydana gelir. Dün de gelen yağışlı sistemle birlikte, nemin fazla olduğu İzmir ve civarında kümülatif faaliyetlerle birlikte, hem yağış hem hortum hadisesi görüldü. Bu beklenen bir durumdu. Biz gök gürültülü sağanak yağış uyarımızı verdik, hortum riskini de yazdık. Hortum hadisesi, çok dar bir alanda kısa sürede olduğu için, alan olarak söyleyebiliriz, bir nokta olarak söylememiz çok zor. Önümüzdeki günlerde böyle bir beklenti yok. Çünkü yer seviyesinde soğuma başlıyor. Kararsız havadan kararlı havaya geçiyoruz. Vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapabiliriz: Hortum dar alanda kısa süreli meydana geldiği için eğer hortumu görüyorlarsa uzaklaşsınlar ama hortum üzerinizde oluşmuşsa yapacak bir şey yok." (

HORTUM DOLU SEL

Çeşme'de araçları havalandırıp savuran hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Karşıyaka, Menemen ve Çiğli ilçelerinde ise sağanak nedeniyle onlarca ev ve işyerinde su baskını yaşandı. Seralar sular altında kaldı. Urla ve Güzelbahçe ilçelerini de dolu vurdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, park halindeki araçlar, çatılardaki güneş enerjisi panelleri, ekili alanlar ile 700'e yakın seraya zarar verdi.
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