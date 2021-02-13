MİT'ten FETÖ'cü raporu geldiği gün emekli edildi
|13 Şubat 2021 09:05
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2 KASIM'DA EMEKLİ EDİLDİ
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Yüksek Askeri Şura'nın 2020 yılı Ağustos toplantısındaki kararları ile tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı oldu. Ancak her şey MİT'in 2 Kasım 2020 tarihinde gönderdiği "gizli" ibareli yazıyla ortaya çıktı. MİT'in Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyete gönderdiği resmi yazıda Atasoy'un FETÖ bağlantıları ayrıntılı biçimde anlatıldı. Atasoy'un "Servet" kod adını kullandığı, örgütteki mahrem yapılanma içindeki bağlantılarına dikkat çekildi. Ayrıca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden görüşmeleri de tüm detayları ile yazıda yer aldı.
MİT'in yazıyı gönderdiği gün yani 2 Kasım 2020'de Atasoy emekli edildi. Soruşturmadan yaklaşık 2.5 ay sonra, 27 Ocak 2021'de Atasoy, TEM polisi tarafından gözaltına alındı. Atasoy'un önüne bu sefer FETÖ ile tüm bağlantılarının deşifre edildiği dosya konuldu. Atasoy etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Atasoy, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiği ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı itiraflarında bulundu.
RÜTBESİ SÖKÜLDÜ ER OLDU
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü. Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla rütbesi er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.
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