CHP'den vefasızlık örneği: Tek gözü görmezken hamallık teklif ettiler

Kocaeli Kartepe'de üyesi olduğu parti CHP bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip, intihar eden Tugay Adak'ın (28) ölümünün ardından CHP'li yöneticilere tepkiler sürüyor. Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz ve daha birçok partili, vefasızlık örneği sergileyen CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Meclis Başkan Vekili Haydar Akar, Milletvekili Tahsin Tarhan ve İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya davet etti. CHP üyeliğinden istifa eden ve Tugay'ın ölümünün ardından 'Katilleri Tanıyorum' başlıklı köşe yazısı yazan Aysun Özcan Erenkaya, tek gözü görmeyen Tugay Adak'a hamallık gibi işler ya da onun yapamayacağı işler teklif edildiğini söyledi.

VEKİLLER VE BAŞKAN İSTİFA ETMELİ

Kartepe'de üyesi olduğu partinin bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip, intihar eden Tugay Adak'ın ölümünden sonra Tugay'a yapılan vefasızlığa çok sayıda partiliden tepki geldi. Bazı CHP'li yöneticiler "Hepimiz suçluyuz, bizim de sorumluluğumuz var" diyerek istifa etti. Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz, vefasızlık örneği sergileyen CHP'li vekiller ile Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya davet ederek, şunları söyledi:

"Bir gencimize sahip çıkamayan hatta çıkmayan vekiller, il başkanı ve belediye başkanı bu utanç size yeter. İstifa etmesi gerekenler İl başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir"

"HEPİMİZ SUÇLUYUZ"

Önceki dönem CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da vefasızlığa tepki göstererek, "Bu konudaki en doğru açıklamayı Mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar yapmış. Burada sen suçlusun, ben suçluyum, biz suçluyuz yok hepimiz suçluyuz. Hepimiz bunu önleyebilmeliydik. Hiç kimse benim burada katkım yok diyemez. Hepimiz suçluyuz. Maalesef engelleyemedik" ifadelerini kullandı. Kendi il başkanlığı döneminde de Tugay'ın işsizlik konusundan haberlerinin olduğunu belirten Sarıbay, "Herkesin bu konuda bilgisi vardı. Bilgim yok diyen yoktur. O dönemde kendisini meclis üyesi yapabildik" dedi.

"BİR ŞEY YAPAMADIK"

Kartepe eski İlçe Başkanı ve en son dönemde Kartepe Belediye Başkanlığına Aday olan Cumhur Karakadılar ise şu açıklamalara bulundu:

" 2015 yılında ilçe başkanı seçildiğimde yönetimimle birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarete gitmiştik. Konuyu ona da anlattı, aslında genel başkan ev alma fikrine sıcak bakmıştı ama sonrasında konu yok oldu. Tugay için bir şey yapamadık. Biz CHP olarak Tugay'ı el birliğiyle sandığa koyduk. Onun içinde bulunduğu durumu algılayamadık. Tugay Adak'ın Derince'de oturan birine borcu varmış. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi Tugay'ı sıkıştırarak borcunu istiyormuş. Tugay, bu yüzden sıkıntılı günler geçiriyordu. Borcunu ödeyebilecek bir parası yoktu. Alacaklısına, intiharından bir gün önce mesaj atarak, 'Borcumu yarın ödemiş olacağım' demiş. Ancak ertesi gün Tugay canına kıydı. En son 5-6 aydır, meclis üyesi arkadaşı Özcan Rıza Elden'in sahibi olduğu büfede çalışan Tugay'ın çaresizliği ölümle sonuçlandı"

Tugay Adak'ın yaklaşık 9 bin lira borucu olduğu öne sürüldü.

HAMMALLIK TEKLİF ETMİŞLER

CHP'de geçmiş dönemlerde İzmit İlçe yöneticiliği yapan ve yaşanan olaydan sonra CHP üyeliğinden istifa eden gazeteci Aysun Özcan Erenkaya kendisine ait internet haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" köşe yazısı ile parti yöneticilerine tepki göstermişti. Erenkaya, parti yöneticilerinden bazılarının Tugay'ın iş beğenmediğine yönelik eleştirilerine karşı şunları söyledi: "Tek gözü görmeyen çocuğa hamallık gibi işler buldular. Ona göre olmayan, onun yapamayacağı işler buldular"

Abbas Çakar