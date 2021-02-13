FETÖ'den 4 yıldır aranan şüpheli, gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı.
|13 Şubat 2021 09:15
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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıldır aranan S.K'nin Kahramankazan'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve takip sonucunda zanlı, İymir Mahallesi'nde gizlendiği hayvan besi çiftliğinde gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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