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Çorum'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Çorum'da çiftlik evinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|13 Şubat 2021 09:25
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İddiaya göre, merkeze bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarındaki çiftlikte alkol alan arkadaş grubundan M.K, İ.Ç. ve F.Ş. arasında gece geç saatlerde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralanan 3 kişiden M.K. ve İ.Ç, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.Ş'nin kentteki özel hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, çiftlik çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı.
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