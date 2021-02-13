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Dans ettiği için işinden olan Hande Sarıoğlu: İnsanlığınıza tüküreyim!

Dans videosunun ardından işinden olan eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulunurken, dans videosunun devamını da paylaştı.
 13 Şubat 2021 10:06
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Dans ettiği için işinden olan Hande Sarıoğlu: İnsanlığınıza tüküreyim!

Evinde doğal halleriyle verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Habertürk eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz hafta paylaşımını yaptığı ve gündemde uzunca konuşulan dans videosu yüzünden işini kaybetti.

Sarıoğlu, Instagram hesabından işini kaybetmesine neden olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp Habertürk yönetimine ve dansını eleştirenlere sert ifadelerle tepki gösterdi.

"RENKLİ KİŞİLİĞİMDEN VAZGEÇMEM"

"Akçaova'dan 2008 yılında çıkıp İstanbul'da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah'ın kulu da inkar edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmeyeceğim, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim."

"BİZİM DANSIMIZI İDARE EDEMEDİLER"

"Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta 'kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan 'İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın' dedim. Ama durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten."

"İNSANLIĞINIZA TÜKÜREYİM"

"O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim."

YENİ VİDEO PAYLAŞTI

Hande Sarıoğlu bu sert tepkisininin ardından 2. bir dans videosu dfaha paylaşarak "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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