Küçük muhtar adayı Çağatay'dan 'telefon direği' talimatı
|13 Şubat 2021 10:21
|+Aa- Yazdır
Küçük muhtar adayının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak, 2019 yılında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi cep telefonu kamerası ile kaydedilen videoda, sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp, ceket giyen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı adaylık açıklaması, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Küçük muhtar adayı, bu kez de meydanda yine takım elbiseli olarak arkadaşlarıyla bir araya gelip, köyde şebeke çekmemesi nedeniyle "Telefon direkleri dikilecek. Hemen cumartesi günü bu köye telefon direkleri gelsin. Kimseyle konuşulmuyor" talimatını verdi. Çağatay'ın sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri de çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Küçük Çağatay, başka videoda ise okulların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Okumayı söktüm, yazabiliyorum da. Siz de benim gibi okuma yazmayı sökün. Herkese diyorum; okuma yazmayı öğrenin" dedi.
Fenomen minik muhtar adayı Çağatay Amanak'ın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ilgi görüyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46
|Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
|Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42
|Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
|Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55
|Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
|33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37
|Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
|Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51
|Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42