Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda
|13 Şubat 2021 10:28
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde görev yapan Karayolları ekipleri, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi teyakkuza geçti.
Otoyolun Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında, Bolu Dağı Tüneli'nin de bulunduğu 23 kilometrelik kesimin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için hazırlıklar tamamlandı.
Geçen yıl yaklaşık 11,5 milyon aracın geçtiği bölgede 167 Karayolları personeli, 12 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 yükleyici, vinç, çekici ve kurtarıcıyla hizmet verecek.
Ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadele kapsamında 2 ton tuz hazırlandı.
Karayolları ekipleri, alanı 93 kamerayla Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ederek güzergahta yaşanabilecek olaylara anında müdahale ediyor.
Yolun ulaşıma kapanması durumunda trafik, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilecek.
Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde sürücülerden mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını, araçlarında zincir ile takoz bulundurmalarını istedi.
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