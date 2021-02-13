1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi 2020'de kurduk. Martın sonuna kadar 480 yeni kütüphanemiz de tamamlanmış olacak. Böylece proje kapsamında belirlediğimiz '1000 meslek lisesine 1000 kütüphane' hedefine ulaşmış olacağız"- "Seçtiğimiz 1000 okulun mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güncellenmesi tamamlanacak. Ayrıca her okulumuza en az bir yeni laboratuvar veya atölye yapacağız"
 13 Şubat 2021 10:32
+Aa- Yazdır
MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 81 ilde belirlenen 480 mesleki ve teknik Anadolu lisesine mart ayının sonuna kadar kütüphane kurulmasıyla "1000 meslek lisesine 1000 kütüphane" hedefi hayata geçirilmiş olacak.

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için Ekim 2020'de başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Belirlenen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl 164 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.

Proje kapsamında 520 mesleki ve teknik Anadolu lisesine kütüphane kuran Bakanlık, geriye kalan 480 kütüphanenin kurulması için ödenekleri illere gönderdi.

- "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bunun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Özer, "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Projenin süresini bir yıl olarak belirlediklerini anımsatan Özer, öncelikle okulların altyapısını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özer, ekimde başlayan proje kapsamında ilk adımı çok kısa sürede attıklarını dile getirerek, "Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi 2020'de kurduk. 2021'de 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımıza başladık. Gerekli ödenek desteklerimizi illerimize gönderdik. Martın sonuna kadar 480 yeni kütüphanemiz de tamamlanmış olacak. Böylece proje kapsamında belirlediğimiz '1000 meslek lisesine 1000 kütüphane' hedefine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Laboratuvar ve atölyeler güncellendi"

Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Okullarımızın mevcut laboratuvar ve atölyelerini de güçlendiriyor ve yenilerini yapıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda 2020'de yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaparak takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullarımızda gerekli çalışmaları tamamladık. Yatırımlarımıza 2021'de de devam edeceğiz. 2021'de 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız. Böylece seçtiğimiz 1000 okulun mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güncellenmesi tamamlanacak. Ayrıca her okulumuza en az bir yeni laboratuvar veya atölye yapacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, okul birincileri konusunda müdürleri uyardı
13 Şubat 2021 02:16		 MEB'den 16 maddelik yüz yüze eğitim genelgesi
12 Şubat 2021 20:33
Bakan Selçuk'tan velilere... Derslerin başlama zilini siz çaldınız
12 Şubat 2021 16:11		 Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden yabancı uyruklu öğrencilere eğitim imkanı
12 Şubat 2021 15:52
MEB'den öğretmenlere sürdürülebilir eğitim paketi imkanı
11 Şubat 2021 13:45		 MEB mesleki eğitimde patent ve marka tescili için atağa geçti
11 Şubat 2021 11:05
Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
10 Şubat 2021 11:58		 Bakan Selçuk'tan Adıyamanlı öğrenciye ok yay takımı
09 Şubat 2021 16:55
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
09 Şubat 2021 16:19		 Avrupa Eğitim Vakfı MEB'in uygulamasını örnek gösterdi
09 Şubat 2021 11:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1
al satla geçinmek,al yatla zengin olmak 2
Klaus-Sihirli Plan 1
Mastercard 1
tenakuz 1
Yanlış avlakta doğru av olmaz 2
muğlak muallak 2
magmaya inmek 1
kırıkkale 1
SİDA 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam