Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı bekleniyor
|13 Şubat 2021 10:45
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah saatlerinden öğlene kadar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı hafif kar yağışı, Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Öte yandan, Ardahan'da sabah kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağış, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.
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