'Muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
|13 Şubat 2021 10:44
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden mağdurlar, sosyal medya üzerinden tanıştıkları, önce telefonla, sonra da evlerinde görüşmeye başladıkları şüphelilere yazdıkları muska karşılığı belirli aralıklarla 130 bin lira verdiklerini, zanlıların 100 bin lira daha vermedikleri takdirde ailelerinden bir kişinin öleceğini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu.
Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler F.A. ve A.A'yı "dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Evlerinde yapılan aramada muska yazımıyla ilgili bazı belge ve malzemeler bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri ile olayda başka mağdurlar olup olmadığıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34