Kazada oğlunu kaybetmişti, hazırladığı dosyayı Erdoğan'a sundu



20. dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, Fatsa'da 227 promil (yasal sınırın 5 katı) alkollü bir avukatın, son hızla, frene dahi basmadan kırmızı ışıkta bekleyen aracına çarpması sonucu evladı Melih Koç'u kaybetmiştir.

Cezaların caydırıcılığının arttırılmasını istiyoruz

20. dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, "Böyle trafik cellatlarının kendi sorumsuzlukları sonucu başka canları yakmaması için, alkollü araç kullananların trafikte cezai yaptırımlarının arttırılması ve caydırıcı tedbirlerin yükseltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yasal olarak bu kişilerin en ağır cezaları almasını istiyoruz. "dedi.

Bugün de TBMM'de AK Parti Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu'yu ziyaret eden Koç, Ailesi ile birlikte hazırladıkları, trafikteki alkollü araç kullanımının önüne geçilmesi, yasaların daha caydırıcı hale getirilmesi hususunda hazırladıkları dosyayı, AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu ve önceki dönem Milletvekili Adayımız Hamide Aydemir ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.