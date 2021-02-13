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Görme engeli kamuda 16 yıl yöneticilik yapmasına 'engel' olmadı

Doğuştan görme engeline rağmen kamu kurumlarında 16 yıl üst düzey görevlerde bulunan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, işini severek yapıyor-
 13 Şubat 2021 11:27
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- Görme engeline rağmen azim ve çalışkanlığıyla kamu kurumlarında 16 yıl yöneticilik yapan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, azmiyle hem gençlere hem diğer engellilere örnek oluyor.

Doğuştan görme engelli, evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Kuralay, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 12 yıl öğretmenlik, 7 yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Özel Eğitim ve Rehberlik alanında Şube Müdürlüğü ve 9 yıldır da İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kuralay, aynı zamanda kitap da yazıyor.

Başarı ve zorluklarla dolu hayatını AA muhabirine anlatan Halis Kuralay, okuma azminden dolayı ağabeyinin kendisine telden harfler yaptığını, bu harflerle okumayı öğrendiğini söyledi.

Görme engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarında da yönetici olarak görev yaptığını dile getiren Kuralay, şöyle devam etti:

"Kabartma Kur'an-ı Kerim'i 1988'de öğrendim, 1989'da ilk açılan resmi kabartma Kur'an kursunda Allah nasip etti, Kur'an kursu hocalığı yaptım. 3 farklı radyoda programcılık yaptım, üniversite yıllarında sesli kaset, dergi yayımladık. 2001-2003 yıllarında görme engellilere has iki özel yazılım programının danışmanlığını yaptım. Biri ekran okuyucu program, diğeri de harflerin kabartma yazıya aktarılmasıyla ilgili çalışmaydı."

İnsanların, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için zaman zaman gözlerini kapattıklarını, ancak bu şekilde engellilerin durumunu anlayamayacaklarını dile getiren Kuralay, hayatında görme engeliyle ilgili toplumun kendisine önyargıları dışında sorun yaşamadığını ifade etti.

- "Valiliğimiz bünyesinde oluşturulmuş Bilişim Erişilebilirliği Komisyonumuz var"

Halis Kuralay, giysilerinin uyumuyla ilgili eşinden destek aldığını, sakal tıraşını kendisinin olduğunu ve ütülerini de kendisinin yaptığını anlattı.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına da değinen Kuralay, şunları kaydetti:

"Görme engellilerle ilgili Türkiye'de ilk ve tek diyebileceğim Valiliğimiz bünyesinde oluşturulmuş bir Bilişim Erişilebilirliği Komisyonumuz var. Görme ve işitme engelli arkadaşlarımızın bilişimden yararlanırken bir kısım adımların atılması lazım. Bunlarla alakalı çalışmalarla şu anda 6. yılını doldurdu. Bu komisyonun hem kurucusu hem de başkanlığını halen yürütüyorum."

Yöneticilik görevlerinin yanı sıra kitap da yazan Kuralay, ilk baskısını Mayıs 2003'te yapan "Hayata Dokunmak" kitabının 10. baskısının yayınlandığın söyledi.

Kitap yazma sürecini de anlatan Kuralay, şöyle konuştu:

"Kitapları bilgisayarda yazıyordum, akşam da ne olur ne olmaz, eve hırsız girer de bilgisayarımı çalar diye o yıllarda diskete yüklüyordum. Maile yükleyince de kurtarabiliyormuşsunuz, bunu sonradan öğrenmiştim. O zamanlar disketimi alıp özel bir yere saklıyordum. Kitaplarımı öyle yazdım. Kitaplarımın hepsinin ayrı açıdan özelliği var. 'Hayata Dokunmak' kitabı, doğrudan benim hayatımı anlatan bir kitap. Hayatımın içinden kesitler ve fıkralar diyebileceğim kısmı 'Kör Öyküler'de anlatıyorum. Yani görenlerle görmeyenler arasındaki iletişim kazası fıkraları diyebileceğimiz bir kitap, fıkralar ama tamamı yaşanmış, kurgu yok. 'Abese Ruhu' ise toplumun engellilerle ve engellilerin toplumla yaşadığı hatıraların dini yönden değerlendirilmesi konusunu işlediğim bir kitap."

Kuralay, "Fati'nin Maceraları" isimli 2 eserinin daha bulunduğunu, bunlarla ilkokul çağındaki öğrencilerde engellilik farkındalığı oluşturmayı hedeflendiğini belirtti.

Görmemekten şikayetçi olmadığını aktaran Kuralay, teknolojinin görme engellinin hayatına büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı. Yaklaşık 16 yıl yöneticilik yapma imkanı elde ettiğini belirten Kuralay, "Fırsat verildiği takdirde insanların birçok şeyi yapabildiğini, Allah'ın böyle bir potansiyel nasip ettiği bilgisini unutmamak lazım." dedi.
Anadolu Ajansı
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