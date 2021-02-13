1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, "Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir." ifadesini kullandı. 
 13 Şubat 2021 11:38
+Aa- Yazdır
'Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, "Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşımada faaliyet gösteren esnafın, kafe-restoran ve kahvehane gibi yerlerde çalışanların, berber, kuaför, büfe, kasap, terzi, manav ve bakkal gibi vatandaşla birebir temas edenlerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini savundu.

Bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızını keseceğini vurgulayan Palandöken, vatandaşların da daha güvenilir şekilde esnaftan alışveriş yapabileceğini bildirdi.

Palandöken, "Öncelikle esnaf aşılanırsa normal hayata hızlı dönülür. Bulaş riski en fazla olan, en yüksek derecede önem taşıyan mesleklerin başında taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız var. Okulların da açılması gündemde iken servisçilerimizin de aşılanması çok önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kahveci, kıraathane, oyun salonu işletmecileri gibi şu an tamamen kapalı iş yerlerinde de esnafın ve çalışanların aşılanmasının buraların açılmasında önemli bir adım olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Birlik Haber-Sen'den PTT'deki eylemlere tepki
12 Şubat 2021 16:41		 EBS, yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğine dava açtı
12 Şubat 2021 12:28
Sağlık-Sen, Filyasyon ekiplerine kesilen trafik cezalarına itiraz etti
11 Şubat 2021 16:01		 Türk Haber Sen'den, 'PTT direnişi' grubuna tepki
11 Şubat 2021 14:26
Uzmanından 'indirim' uyarısı: İndirim değil bindirim
11 Şubat 2021 13:30		 Toç Bir Sen, Bakan Pakdemirli ile görüştü. 9 konuyu iletti
10 Şubat 2021 13:48
Ruh Sağlığı Derneği, intiharları önlemek için 'İMDAT' projesini başlattı
10 Şubat 2021 12:42		 Ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 13 şiddet olayı yaşandı
10 Şubat 2021 11:12
'Eksik kadro aşılamayı yavaşlatıyor'
10 Şubat 2021 07:57		 MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilk dava açıldı
09 Şubat 2021 12:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yetkileri kötüye kullanmak 1
Ağrı Dağı eteğinde 1
deniz domuzu 1
Entry 5
şifre unutmak 3
ay savaşçısı 1
İkilemek 1
ısı ve sıcaklık farkı 1
telefon fiyatlarının yüzde yüz düşmesi 9
bitki çayı 3
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam