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Özlem Zengin yeni anayasa çalışmalarını anlattı

"Türkiye'de özellikle hukukla, adaletle, siyasetle bugüne kadar iştigal eden, Türkiye için ileri demokrasiyi çıta olarak gören insanlar için sivil anayasanın fevkalade önemi var"- "Hiçbir sınırlama, engel olmadan bütün siyasi partilerin katılabileceği ve her aşaması Türkiye kamuoyunun önünde cereyan eden bir anayasa hazırlamak istiyoruz"
 13 Şubat 2021 11:40
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- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Türkiye'de özellikle hukukla, adaletle, siyasetle bugüne kadar iştigal eden, Türkiye için ileri demokrasiyi çıta olarak gören insanlar için sivil anayasanın fevkalade önemi var." dedi.

Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusunun ilk defa partilerinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün burada reform paketi ile ilgili sunum yaptığını belirten Zengin, "Bu sunum, bütün bakanlıklarla görüşerek 2000 saatlik çalışmanın neticesinde hazırlanmıştı. Türkiye'de siyaset yapan herkesin en büyük hayali, gerçek manada sivil bir anayasa yapmaktır. Reform paketini sivil bir anayasa ile taçlandırmanın bize bir vebal olduğu, bu manada Türkiye demokrasisi için yapabileceğimiz en iyi işlerden bir tanesinin tüm bu reformların neticesinde sivil anayasa yapmak olduğu o toplantının neticesinde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu kamuoyuyla paylaştığını anlatan Zengin "Şunu görüyorum ki Türkiye'de özellikle hukukla, adaletle, siyasetle bugüne kadar iştigal eden, Türkiye için ileri demokrasiyi çıta olarak gören insanlar için sivil anayasanın fevkalade önemi var. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün işleri aslında sivil anayasayı önceleyerek yaptık. Daha önce pek çok kez değişti 82 Anayasası. Bu manada geldiğimiz noktanın Türkiye için fevkalade iyi olduğunu her birimiz görüyoruz." diye konuştu.

Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken de anayasa değişikliği yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Fakat her şeye rağmen bütüncül manada tamamen, hazırlanma sürecinden felsefesine kadar Türkiye demokrasisi artık geldiği noktada her şeyiyle, inşa sürecindeki her adımıyla sivillerin inşa ettiği anayasayı hak ediyor. O yüzden bu çok önemli. Muhalefet genel kurulda farkındaysanız, bir uydurma tez diyeceğim, güçlendirilmiş parlamenter tez üzerinden açmaya çalışıyor fakat bunu gizli kapaklı yapıyor. Soruyorsunuz muhalefet vekillerine, bir kısmı kabul ediyor anayasa çalışması yaptığını, bir kısmı kabul etmiyor. Oysa biz Türkiye'de hiçbir sınırlama, engel olmadan bütün siyasi partilerin katılabileceği ve her aşaması Türkiye kamuoyunun önünde cereyan eden bir anayasa hazırlamak istiyoruz. Bu manada Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum 2023'e giderken bu hazırlıkların."
Anadolu Ajansı
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