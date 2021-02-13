1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank, Irak'ın petrolünü taşıyacak vagonları Kocaeli'den uğurladı

Kocaeli'de faaliyet gösteren Cryocan tarafından Irak Demiryolları için üretilen vagon tankların sevkiyatına başlandı- İlk sevkiyatı uğurlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak"- "Cryocan toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir"
 13 Şubat 2021 11:28
+Aa- Yazdır
Bakan Varank, Irak'ın petrolünü taşıyacak vagonları Kocaeli'den uğurladı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Irak Demiryolları için Kocaeli'de üretilen ve ilk parti teslimatı başlayan vagon tankları yolcu etti.

Dilovası'nda kurulu Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50'sinin sevkiyatına başlandı.

Firma 2021 sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak'a teslim etmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası'ndaki fabrikayı ziyaret etti.

Ziyarette firmanın yönetim kurulu başkanı Tekin Urhan'dan bilgi alan Varank, daha sonra üretim tesislerini gezerek, üretimi tamamlanan vagon tanklarını inceledi.

Irak'a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıkan ilk vagonları uğurlayan Varank, Gebze'de 2009'da kurulan Cryocan'ın yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girdiğini söyledi.

Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını kaydederek, "Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Şirketin ihracat performansına değinen Varank, "Cryocan toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir." dedi.

Bakan Varank, şirketin Erciyes Teknopark'ta Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi'nin projeleri ile sektöründe lider konumda olduğuna dikkati çekti.

Firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk anahtar teslim Petrol ve LPG Vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, "Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üretim 400 adede kadar devam edecek"

Tekin Urhan da 10 yıldır Dilovası'nda kriyojenik ve basınçlı kaplar imal ettiklerini söyledi.

Ürünlerinin likit sanayi gazlarının depolanmasında kullanıldığını belirten Urhan, tasarım, Ar-Ge ve üretimi tamamen Dilovası'ndaki tesislerde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Urhan, Irak'ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demir yoluna kaydırmayı planladığı bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Irak Demiryolları şu anda petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak üzere bir proje yürütüyor. Irak Demiryolları bu projede yoluna Cryocan ile yürümeye karar verdi. Şu anda 50 tankın ilkini gönderiyoruz. 400 adede kadar devam edecek bu üretim. 2022 yılının sonuna kadar teslimatlarımız devam edecek."

- "Yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapacağız"

Bu yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapmayı hedeflediklerini aktaran Urhan, "Şu anda ilk vagon tanklarımızın teslimatını yapıyoruz. Sanayi Bakanımız bizimle beraber, bunun heyecanı içindeyiz. Bugün itibarıyla uğurluyoruz. Karşı tarafta da Irak Ulaştırma Bakanı karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Urhan, Irak için ürettikleri tank vagonlarda fuel-oil, crude oil veya LPG depolandığı bilgisini vererek, "Tamamen yine tasarımı bize ait. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretiliyor. İkinci adım olarak LPG'nin demir yollarında taşınmasına yönelik projeler için LPG vagon tank üretimine başladık. İlk prototip hazır." dedi.

Dünyanın her yerinde tank ve tankerlerinin çalıştığını vurgulayan Urhan, ürünlerini 66 ülkeye ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor
13 Şubat 2021 22:25		 Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak
13 Şubat 2021 21:52
Borsa İstanbul'dan halka açılma şartlarında düzenleme
13 Şubat 2021 16:32		 Milyonerlerin mevduatı 2020'de 568 milyar lira arttı
13 Şubat 2021 15:43
Yurt içi piyasalarda, Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek
13 Şubat 2021 11:31		 JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
13 Şubat 2021 10:59
İstilacıların en tehlikelisi
13 Şubat 2021 08:25		 Erdoğan uyardı: Çiftlik Bank işine dönmesin!
13 Şubat 2021 08:21
Bakanlıktan gıdada indirim, hediye ve şifrelere inceleme
12 Şubat 2021 22:17		 'Aralıkta G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk'
12 Şubat 2021 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısır döngü 2
corona dönemi 1
Mastercard 1
müdürün kafası geleceğimden daha parlak 1
harput 1
şifre unutmak 3
memurlar net'in reytingi 2
İkilemek 1
kaçık 3
Sözlük yazarlarının meslekleri 2
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam